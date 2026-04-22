Армія РФ нарощує тиск під Покровськом: чому саме там?

Армія РФ посилює темпи наступу на Покровському напрямку – вранці 22 квітня Генштаб повідомив про 51 штурм за добу. 7-й армійський корпус, який обороняє Покровсько-Мирноградську агломерацію, 21 квітня повідомив про загострення ситуації в Гришиному – селищі на північний захід від Покровська.

«Українські військові не дають ворогу закріпитися в центральній частині селища. Днями Сили оборони провели операцію зі знищення пункту скупчення противника. Дочекавшись сприятливого моменту, наші воїни завдали авіаційного удару по скупченню росіян», – повідомили там.

Троє російських військових у результаті цього удару, як повідомляють у корпусі, загинули.

«Кривавим ідіотизмом» назвав цей натиск армії Росії на Гришине координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у своєму огляді за 21 квітня.

«Бої за саме Гришине… перетворилися на справжню «м’ясорубку» для російських солдатів, – зазначив він. – Підозрюю, що такі дії командування російської 2-ї ЗВА зумовлені не якимось «нерозумінням» ними основ такої складної військової науки… а одностайними і наполегливими наказами власного «вищого» командування та політичного керівництва».

Генштаб ЗСУ вранці 22 квітня повідомив про 51 бойове зіткнення на Покровському напрямку за добу; загалом по всьому фронту – 231.

