Генштаб ЗСУ зафіксував понад 230 боєзіткнень на фронті протягом минулої доби

Сили оборони продовжують відбивати спроби армії Росії покращити своє положення та просуватися вглиб української території, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 22 квітня.

Протягом попередньої доби, за ранковим зведенням, на фронті відбулося 231 бойове зіткнення.

Зокрема, російська армія п’ять разів атакувала позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку. Бойові дії тривали на Куп’янському, Лиманському, Слов’янську та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку, за уточненими даними, армія Росії здійснила 29 атак у районах Плещіївки, Яблунівки, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Степанівки.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Василівка та Гришине», – повідомляє штаб.

Російські війська також атакували 15 разів на Олександрівському напрямку і 14 – на Гуляйпільському.

ЗСУ відбили шість спроб армії Росії просуватися на Оріхівському напрямку. Чотири штурмових дії зафіксовані на Придніпровському – в бік Антонівського мосту, островів Білогрудий і Круглик.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

17 квітня начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода) заявив, що війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття.