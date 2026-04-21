«Це важливий сигнал» – Лубінець відреагував на затримання представників ТЦК та СП в Одесі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував затримання в Одесі представників ТЦК та СП, які підозрюються у вимаганні коштів.

«Проблеми, про які я неодноразово публічно заявляв, – системна безкарність та корупційна складова в діяльності окремих представників ТЦК та СП – нарешті починає отримувати жорстку правову оцінку», – написав він у телеграмі.

Лубінець зазначив, що ситуація в Одесі стала показовою.

«Те, що довгий час намагалися замовчувати або ігнорувати, виходить назовні. Працівники СБУ зафіксували ганебні практики, і на них уже є реагування. Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків», – додав омбудсмен.

За його даними, з 1 січня 2025 року по 20 квітня 2025 року офіс омбудсмена отримав 193 повідомлення з Одеської області щодо можливих порушень прав і свобод людини з боку ТЦК та СП (загалом за весь 2025 рік – 642 звернення), а в аналогічний період цього року – вже 264 звернень, це вже більше майже на 40%.

Водночас подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області – окрім цього регіону, найбільш напружена ситуація спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях, додав Лубінець.

Раніше місцеве видання «Думська» писало, що в Одесі під час спецоперації СБУ затримали співробітників груп оповіщення Пересипського РТЦК та дільничного поліцейського. Затримання супроводжувалося погонею та стріляниною.

За даними джерел видання, група співробітників ТЦК разом із дільничним вимагала 30 тисяч доларів у колишнього військового, який мав офіційну відстрочку. Чоловіка силоміць затягли у мікроавтобус та погрожували зброєю.

У Службі безпеки України підтвердили затримання в Одесі представників ТЦК та СП, які підозрюються у вимаганні коштів.

За даними слідства, фігуранти діяли за «наводкою» жителя регіону, який проходив службу в ТЦК – він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху, а далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах. У СБУ кажуть, що «вибивання» коштів відбувалися прямо в службовому автомобілі ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.



Затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Після цих повідомлень у Сухопутних військах ЗСУ повідомили про відсторонення від виконання службових обов’язків керівництва Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного ТЦК Одеси. Також у ЗСУ заявили про початок службово розслідування.



