У СБУ розповіли про обставини затримання в Одесі представників ТЦК та СП

У Службі безпеки України підтвердили затримання в Одесі представників ТЦК та СП, які підозрюються у вимаганні коштів.

Як пише пресслужба відомства, в Одесі нейтралізували організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК, фігуранти вимагали гроші з людей, а у разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.

За даними слідства, «вибивання» коштів відбувалися прямо в службовому автомобілі ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.



Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання «на гарячому», коли вони викрали ще одного місцевого жителя та «вибивали» з нього гроші.

У спецслужбі додають, що під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям, тому спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання.

За даними слідства, фігуранти діяли за «наводкою» жителя регіону, який проходив службу в ТЦК – саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху, а далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах.

Для рейдів вони використовували два службових мультівени: в одному – тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо, додають у СБУ.



Наразі всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Раніше місцеве видання «Думська» писало, що в Одесі під час спецоперації СБУ затримали співробітників груп оповіщення Пересипського РТЦК та дільничного поліцейського. Затримання супроводжувалося погонею та стріляниною.

За даними джерел видання, група співробітників ТЦК разом із дільничним вимагала 30 тисяч доларів у колишнього військового, який мав офіційну відстрочку. Чоловіка силоміць затягли у мікроавтобус та погрожували зброєю. У затриманих під час обшуків вилучили біти, кастети, ножі та незареєстровану вогнепальну зброю.

Після цих повідомлень у Сухопутних військах ЗСУ повідомили про відсторонення від виконання службових обов’язків керівництва Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного ТЦК Одеси. Також у ЗСУ заявили про початок службово розслідування.



