Покровський напрямок: 7-й корпус ДШВ повідомляє про спроби Росії закріпитися в центрі Гришиного

Ситуація в селі Гришине Покровської міської агломерації загострюється, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ 20 квітня.

Командування зазначає, що Сили оборони зупиняють спроби російської армії закріпитися в центрі та на півночі Гришиного:

«Противник наростив тиск на населений пункт і намагається розвинути наступ. Українські військові не дозволяють ворогу закріпитися в центральній частині селища. Днями Сили оборони провели операцію зі знищення пункту накопичення противника. Дочекавшись сприятливого моменту, наші воїни завдали авіаційного удару по скупченню росіян».

Водночас російські загарбники, за даними корпусу, продовжують тиснути на північ селища, намагаючись для цього обійти Гришине, використовуючи відкриту місцевість та лісосмуги з південно-західного напрямку. Таким чином підрозділи «прагнуть закріпитися на північних та північно-західних околицях» населеного пункту.

Російська армія накопичує піхоту та техніку на півдні практично окупованого Мирнограда Донецької області, повідомив 15 квітня проєкт DeepState.

Того ж дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.