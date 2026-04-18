«Дорога життя» до Костянтинівки: як українські бійці захищають «артерію» між тилом та лінією фронту

Костянтинівський напрямок – один із найгарячіших на Донеччині. Російські війська намагаються тиснути на Костянтинівку і найближчі населені пункти, збільшуючи глибину ураження. Зокрема, і за допомогою дронів, застосування яких стає все інтенсивнішим, розповідають українські бійці. Тепер і Дружківка, що розташована за понад 10 кілометрів від Костянтинівки, стає все менш придатною для життя.

Протистояти навалам дронів намагаються мобільні вогневі групи та підрозділи дронів-перехоплювачів. Із однією з мобільних груп 24-ї окремої механізованої бригади – на пішому чергуванні на околицях Дружківки та на трасі, яка веде в Костянтинівку, – побувала знімальна група Радіо Свобода.

Околиці Дружківки

Робота бійців мобільної вогневої групи – це швидка реакція на загрозу з повітря: виявляти і вражати російські дрони. Час реакції у військових з мобільної вогневої групи критичний. Дрони можуть з’явитися раптово. Щойно з’являється ціль, бійці діють швидко: займають позицію, наводяться і відкривають вогонь.

Після відпрацювання група змінює місце. Постійна мобільність – це і захист, і ефективність – їх важче відстежити, плюс вони можуть перекривати різні ділянки.

На подвір’я, повз яке проходимо, впала керована авіаційна бомба. Застосування такої зброї на цьому напрямку, не рідкість. І хоч приліт був напередодні, вирва досі димить.

«Дорога життя»

Із Дружківки ми виходимо на трасу, яка веде до Костянтинівки. Плануємо дійти до Олексієво-Дружківки, населеного пункту, який розташований рівно посередині між цими двома містами. Через велику інтенсивність обстрілів і кількість дронів над трасою, цю дорогу називають «Дорога життя».

Водночас вона буквально всіяна згорілими автомобілями й технікою. Фактично – це «кілзона» Зона ураження, але так само – це «артерія», яка тримає зв’язок між тилом і лінією бойового зіткнення.

Попри дронову небезпеку, військові трасою все одно рухаються. Бійці з мобільної вогневої групи зазначають, що цього разу рух набагато жвавіший, ніж зазвичай.

Нині НРК Наземні роботизовані комплекси на трасі – не рідкість. Підрозділи, які мають в наявності наземні дрони радше відправляють їх у небезпечну зону для виконання логістичних завдань, ніж людей. Окрім НРК, звично зустріти на трасі військових на мотоциклах або мопедах. Та цього разу ми побачили групу бійців, які їхали в Костянтинівку велосипедами. Кажуть, такий транспорт дає можливість швидше подолати ділянку маршруту трасою.

Олексієво-Дружківка

Ми дійшли до Олексієво-Дружківки трохи більше, ніж за дві години. Селище не є «нульовою» лінією, але через «кілзону» фактично живе в умовах фронту. Частина жителів уже виїхала, але ще сотні людей тут залишаються.

Я тричі виїжджала і повернулась

«Виїжджати не збираюсь. Куди і навіщо? Там на дві тисячі жити. Тут їжі нам вистачає, допомагають хлопці військові. На нашій вулиці п’ятеро людей лишається, а в селищі, мабуть, до тисячі. Страшно, звісно. А що робити? Я тричі виїжджала і повернулась. Дітей ми, звісно, вивезли. Люди ще в Костянтинівці живуть. Це жах. Виходять звідти кожен день. Пішки. Бо ніхто туди вже не їде. У нас теж мало вже хто хоче їхати сюди. Будемо жити до останнього тут», – говорить Олена, жителька Олексієво-Дружківки.

Військові отримали попередження, що російські керовані авіабомби – в небі і що їхнім напрямком ураження може бути Олексієво-Дружківка. Однак, за наростаючим свистом, стало зрозуміло, їхня ціль – Дружківка.