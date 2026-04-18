«Дорога життя» до Костянтинівки: як українські бійці захищають «артерію» між тилом та лінією фронту

Українські військові 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ стріляють по російських дронах поблизу Костянтинівки

Костянтинівський напрямок – один із найгарячіших на Донеччині. Російські війська намагаються тиснути на Костянтинівку і найближчі населені пункти, збільшуючи глибину ураження. Зокрема, і за допомогою дронів, застосування яких стає все інтенсивнішим, розповідають українські бійці. Тепер і Дружківка, що розташована за понад 10 кілометрів від Костянтинівки, стає все менш придатною для життя.

Протистояти навалам дронів намагаються мобільні вогневі групи та підрозділи дронів-перехоплювачів. Із однією з мобільних груп 24-ї окремої механізованої бригади – на пішому чергуванні на околицях Дружківки та на трасі, яка веде в Костянтинівку, – побувала знімальна група Радіо Свобода.

Околиці Дружківки

Час реакції у військових з мобільної вогневої групи критичний

Робота бійців мобільної вогневої групи – це швидка реакція на загрозу з повітря: виявляти і вражати російські дрони. Час реакції у військових з мобільної вогневої групи критичний. Дрони можуть з’явитися раптово. Щойно з’являється ціль, бійці діють швидко: займають позицію, наводяться і відкривають вогонь.

Дрони можуть з’явитися раптово

Після відпрацювання група змінює місце. Постійна мобільність – це і захист, і ефективність – їх важче відстежити, плюс вони можуть перекривати різні ділянки.

Так виглядають околиці Дружківки на п’ятому році великої війни Росії проти України

На подвір’я, повз яке проходимо, впала керована авіаційна бомба. Застосування такої зброї на цьому напрямку, не рідкість. І хоч приліт був напередодні, вирва досі димить.

Українські військові 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ та знімальна група Радіо Свобода

«Дорога життя»

Із Дружківки ми виходимо на трасу, яка веде до Костянтинівки. Плануємо дійти до Олексієво-Дружківки, населеного пункту, який розташований рівно посередині між цими двома містами. Через велику інтенсивність обстрілів і кількість дронів над трасою, цю дорогу називають «Дорога життя».

Спалене авто на узбіччі

Водночас вона буквально всіяна згорілими автомобілями й технікою. Фактично – це Зона ураження, але так само – це «артерія», яка тримає зв’язок між тилом і лінією бойового зіткнення.

Український військовий з мобільної вогневої групи

Попри дронову небезпеку, військові трасою все одно рухаються. Бійці з мобільної вогневої групи зазначають, що цього разу рух набагато жвавіший, ніж зазвичай.

Українські військові, які їхали в Костянтинівку велосипедами

Нині Наземні роботизовані комплекси на трасі – не рідкість. Підрозділи, які мають в наявності наземні дрони радше відправляють їх у небезпечну зону для виконання логістичних завдань, ніж людей. Окрім НРК, звично зустріти на трасі військових на мотоциклах або мопедах. Та цього разу ми побачили групу бійців, які їхали в Костянтинівку велосипедами. Кажуть, такий транспорт дає можливість швидше подолати ділянку маршруту трасою.

Олексієво-Дружківка

А такий вигляд навесні 2026 року має Олексієво-Дружківка

Ми дійшли до Олексієво-Дружківки трохи більше, ніж за дві години. Селище не є «нульовою» лінією, але через «кілзону» фактично живе в умовах фронту. Частина жителів уже виїхала, але ще сотні людей тут залишаються.

Жителька Олексієво-Дружківки Олена
Олена

«Виїжджати не збираюсь. Куди і навіщо? Там на дві тисячі жити. Тут їжі нам вистачає, допомагають хлопці військові. На нашій вулиці п’ятеро людей лишається, а в селищі, мабуть, до тисячі. Страшно, звісно. А що робити? Я тричі виїжджала і повернулась. Дітей ми, звісно, вивезли. Люди ще в Костянтинівці живуть. Це жах. Виходять звідти кожен день. Пішки. Бо ніхто туди вже не їде. У нас теж мало вже хто хоче їхати сюди. Будемо жити до останнього тут», – говорить Олена, жителька Олексієво-Дружківки.

Військові отримали попередження, що російські керовані авіабомби – в небі і що їхнім напрямком ураження може бути Олексієво-Дружківка. Однак, за наростаючим свистом, стало зрозуміло, їхня ціль – Дружківка.

  • У районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації російські окупаційні війська намагаються покращити своє тактичне положення, повідомив 7 квітня 2026 року головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. «Майже рік частини корпусу (19 корпусу – ред.) успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат. Командний склад демонструє високий рівень адаптивності до змін на полі бою, ухвалюючи ініціативні та нестандартні рішення».
  • Російське командування планує окупувати Костянтинівку до 25 квітня, заявив днями Дмитро Запорожець – речник 11-го армійського корпусу, у, який тримає оборону в районі агломерації. Він пояснив, що обхідні маневри поки що не вдаються агресору, а бої в місті не дозволять швидко захопити місто.
  • Згідно з мапою DeepState, більша частина міста під контролем ЗСУ. На півдні Костянтинівки залишається «сіра зона» поблизу траси, що веде з Бахмута до Покровська.
  • У зведеннях Генштабу ЗСУ російські атаки на Костянтинівському напрямку є щоденно.
    Євгенія Русецька

    Журналістка. До команди Радіо Свобода приєдналася у 2023 році. У професії – понад 9 років, 7 із яких, висвітлює бойові дії та їх наслідки. Восени 2020 працювала в Карабасі і готувала репортажі з лінії фронту. З 24 лютого 2022 року працює над матеріалами з передової на тему війни Росії проти України.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

