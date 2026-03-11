Доступність посилання

Фото: Ірина Рибакова / пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ України (AFP)
Фото: Ірина Рибакова / пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ України (AFP) Фото:Iryna Rybakova / Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Ground Forces (AFP)
«Поранений» пам’ятник закоханим: як символ любові на Донеччині став свідком наближення війни

Ясного весняного дня у червні 2025 року відеограф Микита Шаповалов знімав молодят – військовослужбовця із позивним «Вовк» та його дружину Олену – біля пам’ятника закоханим, які цілуються, у Дружківці Донецької області.

Того дня площа була сповнена життя.

«Вовк» і його дружина Олена біля пам’ятника в Дружківці в червні 2025 року
«Вовк» і його дружина Олена біля пам’ятника в Дружківці в червні 2025 року

«Тут завжди було багато людей, бо поруч працював ринок», – згадує український відеограф. Коли пара позувала, каже Шаповалов, повз проїжджали трамваї, а місцеві «відпочивали в кафе або займалися своїми справами».

Цю невелику площу давно використовували для весільних церемоній і фотосесій, адже поруч розташований міський РАЦС.

Українські військові одружуються біля пам’ятника закоханим під час весільної церемонії в Дружківці в червні 2022 року
Українські військові одружуються біля пам’ятника закоханим під час весільної церемонії в Дружківці в червні 2022 року

У листопаді 2025 року трамваї в Дружківці припинили курсувати, оскільки війна наблизилася до міста. Сьогодні пам’ятник закоханим стоїть серед руїн, спричинених війною, і зібратися там на весілля означало б ризикувати життям.

Фрагмент пам’ятника в Дружківці, де можна розгледіти пошкодження після авіаударів по будівлях поруч
Фрагмент пам’ятника в Дружківці, де можна розгледіти пошкодження після авіаударів по будівлях поруч

Пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади Ірина Рибакова 2 березня опублікувала відео, на якому українські військові намагаються збити дрон, що гудів просто над статуєю закоханих, перш ніж знищити припаркований поруч автомобіль.

Російські війська упродовж останніх місяців поступово просуваються в районі Дружківки. Зараз російська армія перебуває менш ніж за 20 кілометрів від міста, продовжуючи наступ на сусідню Костянтинівку. Така відстань означає, що Дружківка опинилася в зоні ураження реактивної артилерії та далекобійних FPV-дронів, які керуються через волоконно-оптичний кабель і не піддаються радіоелектронному глушінню.

Російські удари, зокрема керованими авіаційними бомбами, за останні тижні забрали життя кількох людей у місті. На початку лютого на ринку в Дружківці загинули семеро людей – ракета, за повідомленнями, була оснащена касетними боєприпасами.

Фото від 2 березня: місцеві жителі оглядають будівлю біля пам’ятника закоханим, нещодавно пошкоджену внаслідок російського удару
Фото від 2 березня: місцеві жителі оглядають будівлю біля пам’ятника закоханим, нещодавно пошкоджену внаслідок російського удару

На невеликій площі в центрі міста, де стоїть статуя закоханих, колись стояв пам’ятник засновнику Радянського Союзу Володимиру Леніну. Його знесли у червні 2015 року. У серпні 2019 року після масштабної реконструкції центру Дружківки тут встановили пам’ятник закоханим.

Пам’ятник Володимиру Леніну в 2010 році, який стояв на місці пам’ятника закоханим до червня 2015 року
Пам’ятник Володимиру Леніну в 2010 році, який стояв на місці пам’ятника закоханим до червня 2015 року

6 березня президент України Володимир Зеленський обрав пам’ятник закоханим у Дружківці тлом для короткого відеозвернення. Позаду патрулювали озброєні військові. Після подяки військовим, які воюють у районі Дружківки та інших міст Донеччини, він попередив, що «тут, у Донецькій області, російські війська готують весняний наступ».

Український військовий стежить за російськими дронами під час евакуації пораненого бійця з Дружківки 27 лютого
Український військовий стежить за російськими дронами під час евакуації пораненого бійця з Дружківки 27 лютого

Для відеографа Микити Шаповалова спогади про зйомку весілля «Вовка» на ім’я Федір та його нареченої Олени назавжди пов’язані з тим, як колись жваве українське місто Дружківка поступово нищить війна.

Федір провів значну частину життя у в’язниці. За кілька місяців до кінця терміну його амністували, щоб він міг вступити до війська. Рибакова повідомила Радіо Свобода, що Федір загинув у бою незабаром після свого першого бойового завдання.

