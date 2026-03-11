Ясного весняного дня у червні 2025 року відеограф Микита Шаповалов знімав молодят – військовослужбовця із позивним «Вовк» та його дружину Олену – біля пам’ятника закоханим, які цілуються, у Дружківці Донецької області. Того дня площа була сповнена життя.

«Тут завжди було багато людей, бо поруч працював ринок», – згадує український відеограф. Коли пара позувала, каже Шаповалов, повз проїжджали трамваї, а місцеві «відпочивали в кафе або займалися своїми справами». Цю невелику площу давно використовували для весільних церемоній і фотосесій, адже поруч розташований міський РАЦС.

У листопаді 2025 року трамваї в Дружківці припинили курсувати, оскільки війна наблизилася до міста. Сьогодні пам’ятник закоханим стоїть серед руїн, спричинених війною, і зібратися там на весілля означало б ризикувати життям.

Пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади Ірина Рибакова 2 березня опублікувала відео, на якому українські військові намагаються збити дрон, що гудів просто над статуєю закоханих, перш ніж знищити припаркований поруч автомобіль. Російські війська упродовж останніх місяців поступово просуваються в районі Дружківки. Зараз російська армія перебуває менш ніж за 20 кілометрів від міста, продовжуючи наступ на сусідню Костянтинівку. Така відстань означає, що Дружківка опинилася в зоні ураження реактивної артилерії та далекобійних FPV-дронів, які керуються через волоконно-оптичний кабель і не піддаються радіоелектронному глушінню.

Російські удари, зокрема керованими авіаційними бомбами, за останні тижні забрали життя кількох людей у місті. На початку лютого на ринку в Дружківці загинули семеро людей – ракета, за повідомленнями, була оснащена касетними боєприпасами.

На невеликій площі в центрі міста, де стоїть статуя закоханих, колись стояв пам’ятник засновнику Радянського Союзу Володимиру Леніну. Його знесли у червні 2015 року. У серпні 2019 року після масштабної реконструкції центру Дружківки тут встановили пам’ятник закоханим.

6 березня президент України Володимир Зеленський обрав пам’ятник закоханим у Дружківці тлом для короткого відеозвернення. Позаду патрулювали озброєні військові. Після подяки військовим, які воюють у районі Дружківки та інших міст Донеччини, він попередив, що «тут, у Донецькій області, російські війська готують весняний наступ».