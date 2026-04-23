Зеленський каже про більшу стабільність українських позицій на фронті

Володимир Зеленський закликав Європейський Союз продовжувати роботу над санкціями проти Росії – про це він сказав лідерам ЄС на їхньому неформальному саміті на Кіпрі 23 квітня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Правильно посилювати санкції, надто з огляду на те, що американці послабили частину своїх. Зараз ситуація на фронті в Україні особлива. Наші позиції стабільніші, ніж у попередні місяці й роки, а Росія втрачає щонайменше 30–35 тисяч солдатів щомісяця. Для Росії це важко, і маємо їм ще більше це ускладнити, щоб підштовхнути їх до дипломатії», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що критичною потребою залишається протиповітряна оборона України:

«Навіть зараз наша розвідка каже, що Росія готує ще одну масштабну атаку цієї ночі. І через війну в Ірані ми, на жаль, маємо нестачу ракет для захисту від балістики… Будь ласка, підтримайте наші зусилля із закупівлі ракет для систем MIM-104 Patriot – програму PURL та всі формати виробництва засобів ППО в Європі».





Зеленський також висловив готовність до спільної роботи над інтегрованою обороною Європи від дронових атак за прикладом тієї, яку Україна реалізовує з державами Перської затоки.

«Загрози від дронів нові й постійно змінюються. Нам потрібно координуватися й створити спільний європейський інструмент — програму щодо дронів. Ми готові вкласти наш досвід, наші виробничі майданчики та наші можливості», – запропонував він.

Президент України сподівається на якомога швидше офіційне відкриття переговорних кластерів про членство в ЄС – «важливо, щоб уже в травні ми змогли перейти до розблокування». Він повторив свій заклик визначити чітку дату вступу України.

«Ми прагнемо такого самого повного членства, яке має кожна держава ЄС – від Кіпру до Польщі. Єдине, про що ми просимо – це прискорення повноправного членства з чіткою датою вступу. Це необхідно, щоб не дати Росії безкінечно блокувати наш шлях», – резюмував Зеленський, звертаючись до лідерів держав Євросоюзу.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».



