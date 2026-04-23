Україна отримає 2,7 млрд євро в рамках Ukraine Facility у червні – Свириденко

Уряд провів зустрічі з керівниками парламентських комітетів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 23 квітня.

Вона зазначила, що подякувала народним депутатам за підтримку законодавчих ініціатив минулого парламентського тижня:

«Завдяки цьому готуємося отримати у червні 2,7 млрд євро за програмою (програми підтримки ЄС – ред.) Ukraine Facility».

Також спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком голова уряду поінформувала про рішення ЄС щодо надання кредиту обсягом 90 мільярдів євро для України.

«Ці кошти насамперед мають піти на оборону. Водночас для фінансування соціальної сфери надалі важливо виконати вимоги, передбачені програмою МВФ та Планом України в межах Ukraine Facility», – зазначила Свириденко.

Вона додала, що урядовці спільно з парламентарями визначили, зокрема, перелік термінових законопроєктів для ухвалення найближчим часом.

На початку квітня Свириденко повідомила, що для забезпечення стабільного міжнародного фінансування, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, Україна має виконати свою «домашню роботу» з продовження реформ.

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Про завершення відповідних письмових процедур, що тривали понад добу, повідомило головування Кіпру в Раді ЄС.