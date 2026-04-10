Свириденко: уряд призначив нового голову митниці

Кабінет міністрів призначив нового очільника Державної митної служби, повідомила голова уряду Юлія Свириденко 10 квітня.

«Уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс Міністр фінансів Сергій Марченко», – повідомила вона в своїх соцмережах.

Вона додала, що уряд очікує від нового керівника продовження реформи митної служби та формування «сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави».

«Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби», – додала вона.

У серпні 2025-го прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

1 лютого 2023 року Кабінет міністрів звільнив тимчасового виконувача обов’язків голови Державної митної служби В’ячеслава Демченка та першого заступника голови Держмитслужби Олександра Щуцького. Відтоді обов’язки голови митної служби виконував Сергій Звягінцев.