У справі відстороненого після матеріалу «Схем» очільника Енергомитниці тривають експертизи, допитали свідків – ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у справі щодо ймовірного незаконного збагачення відстороненого очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара на підставі інформації з розслідування «Схем» (Радіо Свобода), допитали свідків та призначили експертизи, деякі з них ще тривають. Про це йдеться у відповіді ДБР на запит журналістів.

«В межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено допит свідків, долучено необхідні документи, призначено товарознавчі, оціночно-земельні та оціночно-будівельні експертизи, частина з яких на даний момент триває», – повідомили в ДБР.

Там додали, що надіслали матеріали провадження до Національного агентства з питань запобігання корупції для використання під час проведення моніторингу способу життя Анатолія Комара.

У відповідь на запит «Схем» Державна митна служба повідомила, що службове розслідування щодо Анатолія Комара досі триває, а подальші рішення ухвалюватимуть на підставі інформації з розслідування ДБР та моніторингу способу життя співробітниками НАЗК.

2 серпня 2025 року Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальну справу щодо Анатолія Комара – наступного дня після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода) авторства Георгія Шабаєва, де йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

Сам Анатолій Комар у коментарі «Схемам» заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Але відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони «не стосуються його професійної діяльності».

Журналісти також встановили зв’язки керівника Енергетичної митниці з групою компаній, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження і яку підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку на мільярди гривень.

4 серпня Державна митна служба відсторонила Анатолія Комара від виконання обов’язків на підставі доручення міністра фінансів Сергія Марченка.

До цього прем’єр-міністр України Юлія Свириденко відреагувала на розслідування «Схем» про очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара та доручила провести перевірку викладених у матеріалів фактів. До цього голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на розслідування повідомив, що звернувся до генерального прокурора з «відповідною заявою» та подякував журналістам за якісну роботу.

Як встановили «Схеми», в лютому 2025 року 69-річний тесть очільника Енергомитниці пенсіонер Сергій Гладков зареєстрував право власності на маєток у селі Вишеньки на Київщині загальною площею 450 квадратних метрів. Будівництво маєтку тривало два роки.

Журналісти отримали доступ до кошторису будівництва. «Рахуючи по нижній межі, такий маєток під ключ обійдеться у 70 мільйонів гривень. Це більше ніж півтора мільйона доларів», – йдеться в розслідуванні.

При цьому журналісти встановили, що тесть керівника Енергетичної митниці України Сергій Гладков не мав достатньо офіційних доходів, щоб дозволити собі таке будівництво.

У коментарі «Схемам» очільник Енергомитниці Анатолій Комар заявив, що не має стосунку до цього маєтку, а тесть мав достатньо коштів на його будівництво. Самі тесть і теща посадовця в коментарі «Схемам» повідомили, що зводили будинок за рахунок «зароблених ними коштів», але відмовилися пояснити суттєву розбіжність між їхніми офіційними доходами й витратами на будівництво.

«Схеми» також установили, що неповнолітня дочка Анатолія Комара вчиться в престижному коледжі в Лондоні King’s College London, що випливає з опису її профіля у соцмережах. Вартість року навчання в цьому коледжі для іноземних студентів складає близько 26 тисяч фунтів на рік (1,5 мільйона гривень).

До цього, судячи з її соцмереж, вона навчалася у Pascal English School Lefkosia на Кіпрі, де навчання разом із проживанням коштувало 30 тисяч євро на рік (на той момент 1,2 мільйона гривень).

При цьому в деклараціях Анатолія Комара відсутня будь-яка інформація про проживання його дочки за кордоном і витрат на її освіту.

У коментарі «Схемам» Анатолій Комар повідомив, що витрати на навчання дочки покриває її хрещений батько, але відмовився повідомити його ім’я, лише зазначив, що той є бізнесменом. Ці видатки в декларації Комара не відображені, попри те, що антикорупційне законодавство вимагає зазначати витрати третіх осіб у вигляді подарунку на освіту члена сім’ї суб’єкта декларування, йдеться в матеріалі.

Журналісти також звернули увагу на представницьке авто, на якому митник приїжджає на роботу.

Це автомобіль Mercedes-Benz S 400 2018 року випуску. Він належить фірмі «Приморська енергогенеруюча компанія», автівку у фірми винаймає Марія Комар – дружина митника. «Схеми» отримали податкові звіти цієї компанії та з’ясували, що її місячний дохід з надання в оренду автомобілів становить 15 тисяч гривень. При цьому ринкова вартість оренди саме такого автомобіля, на якому їздить митник – 6000 доларів на місяць, повідомили «Схемам» у декількох агенціях із оренди автомобілів преміум-сегменту.

Анатолій Комар у коментарі повідомив, що знає, за яку суму його дружина орендує автомобіль, але відмовився її називати. За його словами, ціна є ринковою. «Це ж компанія-власник автомобіля визначає вартість», – заявив Комар.

По кожному з зазначених фактів «Схеми» додатково звернулися до Анатолія Комара по письмовий коментар, від якого він відмовився. «Порушені у вашому зверненні питання не стосуються професійної діяльності чи службових повноважень керівника митниці та залишаються без коментарів», – йдеться в його відповіді.

«Схеми» також встановили, що Анатолій Комар має зв’язки з паливним холдингом VM Groupe. СБУ розслідує діяльність цього холдингу на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження, а його власник, бізнесмен Віталій Марченко – офіційно підозрюваний в ухиленні від сплати акцизного податку й завданні мільярдних збитків бюджету. Як встановили журналісти, холдинг Марченка цьогоріч став спонсором футбольного клубу «Рокита», президентом якого є Анатолій Комар, очільник Енергомитниці. Саме цей державний орган нині розмитнює нафтопродукти та іншу паливну сировину VM Groupe, спонсора «Рокити», а тренер цього клубу та товариш Анатолія Комара працевлаштований в одній з фірм холдингу.

У письмовій відповіді Комар зазначив, що ані ним, ані підпорядкованими йому посадовцями Енергетичної митниці «не надавались будь-які сприяння та у будь-який спосіб компаніям з холдингу VM Groupe та її власнику».