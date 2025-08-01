Керівник Енергомитниці пов’язаний з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з РФ – «Схеми»

Керівник Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолій Комар, родина якого під час війни звела маєток під Києвом за 70 мільйонів гривень, має зв’язки з паливним холдингом VM Groupe. СБУ розслідує діяльність цього холдингу на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження, а його власник, бізнесмен Віталій Марченко, офіційно підозрюваний в ухиленні від сплати акцизного податку й завданні мільярдних збитків бюджету. Як встановили «Схеми» (Радіо Свобода), холдинг Марченка цьогоріч став спонсором футбольного клубу «Рокита», президентом якого є Анатолій Комар, очільник Енергомитниці. Саме цей державний орган нині розмитнює нафтопродукти та іншу паливну сировину VM Groupe, спонсора «Рокити», а тренер цього клубу та товариш Анатолія Комара працевлаштований в одній з фірм холдингу.

Як встановили «Схеми», очільник Енергетичної митниці Анатолій Комар є президентом аматорського футбольного клубу «Рокита» з однойменного села Полтавської області, в якому він народився.

У 2025 році спонсором цього клубу став холдинг VM Groupe – бізнес з Полтавщини, який спеціалізується на імпорті та торгівлі нафтопродуктами. Власником цього холдингу є Віталій Марченко.

На одній із світлин, розміщених у травні 2025 року в інстаграм-акаунті футбольного клубу «Рокита», Комар обіймається з Марченком у роздягальні. В той день гравці команди вперше вийшли на матч у новій формі з логотипами VM Groupe як нового спонсора клубу.

У 2024 році Віталій Марченко отримав підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах у справі, яку розслідувало Бюро економічної безпеки. Детективи встановили, що холдинг Марченка під виглядом розчинників для лаків та фарб завозив в Україну метанол, з якого не сплачувався акциз, через що бюджет за тодішніми розрахунками недоотримав 2,2 мільярда гривень. Нині справу передали до СБУ і розслідують за кримінальною статтею «колабораційна діяльність» через підозри про російське походження імпортованої холдингом продукції.

Як встановили «Схеми», тренер футбольного клубу «Рокита» Віталій Галимурза, з яким очільник Енергомитниці Анатолій Комар має дружні стосунки, з 2024 року офіційно працевлаштований в одній із компаній холдинг VM Groupe. А саме у фірмі «Афіна-М», яка займається оформленням митних декларацій для імпорту нафтопродуктів та розчинників, які потрапляють в Україну в тому числі через Енергетичну митницю, очолювану Комаром.

У коментарі «Схемам» Анатолій Комар заперечив зв’язок з холдингом VM Groupe Віталія Марченка.

«Взагалі не маю ніякого відношення до цієї компанії. Я допомагаю команді, можливо, я є почесним президентом. Як вони мене там називають, я не в курсі. Я в цьому селі народився. Дійсно, я цю команду підтримую по можливості», – повідомив Комар. Він додав, що не пригадує, як фотографувався з Марченком під час презентації нового спонсора клубу.

У письмовій відповіді Комар додав, що ані ним, ані підпорядкованими йому посадовцями Енергетичної митниці «не надавались будь-які сприяння та у будь-який спосіб компаніям з холдингу VM Groupe та її власнику».

Він також сказав, що йому не було відомо про роботу його друга і тренера «Рокити» Віталія Галимурзи в холдингу VM Groupe: «Я не знаю, де працює мій однокласник і друг. Я що, маю знати, де всі працюють?».

Віталій Галимурза на запитання «Схем» про його роль в холдингу VM Groupe відповів, що не готовий до коментарів.

«Чи пускати в країну товар, чи не має він російського походження, чи коректно нараховані усі акцизні та інші митні платежі, рішення про це ухвалюють підлеглі Анатолія Комара – керівника енергетичної митниці, та за сумісництвом президента футбольного клубу «Рокита», спонсором якого цьогоріч став цей же холдинг VM Groupe, власник якого – Віталій Марченко – офіційно підозрюваний у нанесенні багатомільйонних збитків бюджету через несплату акцизу при імпорті», – підсумовують журналісти в розслідуванні.

У матеріалі також йшлося, що родина очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара після початку великої війни збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Нерухомість площею майже пів тисячі квадратних метрів на березі озера оформили на 69-річного тестя митника.

Досліджуючи розкішний спосіб життя високопосадовця, журналісти також з’ясували, що він пересувається на коштовному Mercedes S-class, який родина орендувала у приватної фірми у 16 разів дешевше від ринкової вартості, а дочка здобуває платну освіту за кордоном – у Королівському коледжі в Лондоні, а до цього – в приватній школі на Кіпрі, про що немає згадок у декларації чиновника.

Сам Анатолій Комар у коментарі «Схемам» заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Але він відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони «не стосуються його професійної діяльності».