Родина українського топмитника під час війни збудувала маєток вартістю 70 мільйонів гривень – «Схеми»

Родина очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара після початку великої війни збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Нерухомість площею майже пів тисячі квадратних метрів на березі озера оформили на 69-річного тестя митника, йдеться в розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Досліджуючи розкішний спосіб життя високопосадовця, журналісти також з’ясували, що він пересувається на коштовному Mercedes S-class, який родина орендувала у приватної фірми у 16 разів дешевше від ринкової вартості, а дочка здобуває платну освіту за кордоном – у Королівському коледжі в Лондоні, а до цього – в приватній школі на Кіпрі, про що немає згадок у декларації чиновника.

Сам Анатолій Комар у коментарі «Схемам» заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Але він відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони «не стосуються його професійної діяльності».

У лютому 2025 року тесть очільника Енергомитниці Сергій Гладков зареєстрував право власності на маєток у селі Вишеньки на Київщині загальною площею 450 квадратних метрів. Саме на нього в родині оформлена й інша столична нерухомість, де зараз мешкає сам Анатолій Комар.

Будівництво маєтку тривало два роки, про його хід у соцмережах звітувала приватна фірма – генпідрядник, яка розмістила свою рекламу поруч із будинком.

Звернувшись до цієї компанії як потенційні клієнти, «Схеми» отримали детальний кошторис витрат. Лише перші два етапи будівництва вартували понад 48 мільйонів гривень. За розрахунками забудовника, ще 10 мільйонів гривень коштують оздоблювальні роботи під чистову обробку. Приблизно стільки ж ще може вартувати меблювання й техніка, повідомили опитані «Схемами» експерти-архітектори, які ознайомилися з проєктом будівництва.

«Отже, рахуючи по нижній межі, такий маєток під ключ обійдеться у 70 мільйонів гривень. Це більше ніж півтора мільйона доларів», – йдеться в розслідуванні.

При цьому журналісти встановили, що тесть керівника Енергетичної митниці України Сергій Гладков не мав достатньо офіційних доходів, щоб дозволити собі таке будівництво. У двотисячних він керував державним металообробним заводом у Чернівцях, його зарплата становила декілька тисяч гривень на місяць. Лише у 2019 році зареєстрував ФОП.

Загалом, як вдалося з’ясувати «Схемам» за допомогою джерел у податкових органах, у період з 1998 по 2025 рік Сергій Гладков заробив 16,5 мільйонів гривень. Ще 7,5 мільйонів, починаючи з 1998 року офіційно заробила його дружина, теща митника-високопосадовця, яка теж стала ФОП лише у пенсійному віці.

«Якби за все життя вони не витратили і гривні, цієї суми все одно не вистачило б і навіть на перші два етапи будівництва у Вишеньках», – йдеться в матеріалі.

Журналісти звернули увагу на те, що в день оформлення угоди про купівлю землі у Вишеньках, ділянку прямо по сусідству, через паркан, придбала дружина президента групи VS Energy Миколи Лавренка. Обидві угоди посвідчив один і той же нотаріус з різницею у 15 хвилин, встановили «Схеми».

Лавренко – давній знайомий Анатолія Комара ще з часів, коли той працював радником у VS Energy в перерві між роботою в СБУ і на митниці. Про те, що вони досі товаришують, свідчить їхнє спільне відвідування футбольних матчів команди «Лівий берег», президентом якої є Лавренко.

У коментарі «Схемам» очільник Енергомитниці Анатолій Комар заявив, що не має стосунку до цього маєтку, а тесть мав достатньо коштів на його будівництво. Самі тесть і теща посадовця у коментарі «Схемам» повідомили, що зводили будинок за рахунок «зароблених ними коштів», але відмовилися пояснити суттєву розбіжність між їхніми офіційними доходами й витратами на будівництво.



«Схеми» також встановили, що неповнолітня дочка Анатолія Комара вчиться в престижному коледжі в Лондоні King’s College London, що випливає з опису її профіля у соцмережах, де вона також публікує світлини зі столиці Великої Британії. Вартість року навчання в цьому коледжі для іноземних студентів складає близько 26 тисяч фунтів на рік (1,5 мільйона гривень).

До цього, судячи з її соцмереж, вона навчалася у Pascal English School Lefkosia на Кіпрі, де навчання разом із проживанням коштувало 30 тисяч євро на рік (на той момент 1,2 мільйона гривень).

При цьому в деклараціях Анатолія Комара відсутня будь-яка інформація про проживання його дочки за кордоном і витрат на її освіту.

У коментарі «Схемам» Анатолій Комар повідомив, що витрати на навчання дочки покриває її хрещений батько, але відмовився повідомити його ім’я, лише зазначив, що той – бізнесмен. Ці видатки в декларації Комара не відображені, попри те, що антикорупційне законодавство вимагає зазначати витрати третіх осіб у вигляді подарунку на освіту члена сім’ї суб’єкта декларування, йдеться в матеріалі.

Журналісти також звернули увагу на представницьке авто, на якому митник приїжджає на роботу.

Це автомобіль Mercedes-Benz S 400 2018 року випуску. Він належить фірмі «Приморська енергогенеруюча компанія», автівку у фірми винаймає Марія Комар – дружина митника. «Схеми» отримали податкові звіти цієї компанії та з’ясували, що її місячний дохід з надання в оренду автомобілів становить 15 тисяч гривень. При цьому ринкова вартість оренди саме такого автомобіля, на якому їздить митник – 6000 доларів на місяць, повідомили «Схемам» у декількох агенціях з оренди автомобілів преміум-сегменту.

Анатолій Комар у коментарі повідомив, що знає, за яку суму його дружина орендує автомобіль, але відмовився її називати. За його словами, ціна є ринковою. «Це ж компанія-власник автомобіля визначає вартість», – заявив Комар.

«Схеми» звернулися до ТОВ «Приморська енергогенеруюча компанія». Її директор Роман Воробель повідомив, що «це автомобілі коштовні, відповідно надаємо (в оренду – ред.) не будь-кому». Запитання з приводу вартості оренди Mercedes-Benz дружиною митника Воробель пообіцяв «уточнити у юристів», але більше на спроби редакції зв’язатися з ним не відповідав.

По кожному з зазначених фактів «Схеми» додатково звернулися до Анатолія Комара за письмовим коментарем, від якого він відмовився. «Порушені у вашому зверненні питання не стосуються професійної діяльності чи службових повноважень керівника митниці та залишаються без коментарів», – йдеться у його відповіді.

«Схеми» також встановили, що очільник Енергетичної митниці Анатолій Комар має зв’язки з групою компаній VM Groupe, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження і яку підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку й нанесенні багатомільйонних збитків бюджету. Сам посадовець ці зв’язки заперечує.