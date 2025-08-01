Свириденко доручила винести на розгляд Кабміну формування комісії для відбору керівника митниці

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком. Про це вона повідомила 1 серпня у своїх соцмережах.
«Доручила винести на розгляд наступного засідання Уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці», – заявила вона.
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Свириденко вказала на важливість проведення прозорого та професійного відбору:
«Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету».
1 лютого 2023 року Кабінет міністрів звільнив тимчасового виконувача обов’язків голови Державної митної служби В’ячеслава Демченка та першого заступника голови Держмитслужби Олександра Щуцького. Відтоді обов’язки голови митної служби використовує Сергій Звягінцев.
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