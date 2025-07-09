У СБУ й ОГП повідомили про «масштабну спецоперацію» з ліквідації схем на митниці

Служба безпеки України повідомляє, що спільно з Офісом генпрокурора, Державним бюро розслідувань, Нацполіцією і Бюро економічної безпеки провела «масштабну спецоперацію» з ліквідації злочинних схем на митниці.

За повідомленням, силовики протягом доби затримали високопосадовця Держмитслужби у Києві й заблокували схеми у трьох прикордонних областях.

В СБУ уточнили, що в Києві за підозрою в хабарництві затримали заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби.

«За матеріалами справи, чиновник «заробляв» на ухилянтах й іноземних мігрантах. Задокументовано, як посадовець за гроші пропонував військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Для цього він оформлював ухилянтів «публічними дипломатами» у столичне громадське об’єднання, яке працює від імені відомої міжнародної організації», – йдеться в повідомленні.

Як заявили в Офісі генпрокурора, чиновника підозрюють у тому, що він залучив групу посадових осіб ГО «Міжнародна дипломатична місія «Організація Безпеки Спільноти Європи», «які під видом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні налагодили механізм одержання «винагороди» за видачу псевдо посвідчень ОБСЄ громадянам України».

Ці «посвідчення», кажуть в ОГП, надавали змогу уникнути мобілізації.

У Службі безпеки додали, що чиновника митної служби також підозрюють в отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які планували виїхати до Євросоюзу.

«Наразі посадовцю і його спільнику-«посереднику» готуються підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України», – зауважили у Службі безпеки.

Крім цього, як кажуть в СБУ й ОГП, слідчі дії й оперативно-розшукові заходи проводили в Одесі, на Волині й у Чернівецькій області.

Зокрема, в Одесі чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці підозрюють у вимаганні грошей із підприємців за «нестворення штучних перешкод» під час вивезення товарів з України, йдеться в повідомленні. Також на Одещині провели обшуки у посадовців одного з митних постів, підозрюваних в отриманні хабарів за митне оформлення продукції без сплати митних платежів.

«На Волині викрито посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто, чим завдали збитків державному бюджету на щонайменше 2,7 млн грн. У Чернівецькій області викрито посадових осіб митниці, які сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 млн грн», – стверджують в СБУ.

Розслідування проводять за шістьма статтями: перешкоджання законній діяльності ЗСУ й інших військових формувань в особливий період; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; зловживання впливом; контрабанда товарів; шахрайство; зловживання владою або службовим становищем.

Фігурантам справ загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Їхні імені правоохоронці не наводять, коментарів підозрюваних поки що немає. Державна митна служба також ситуацію наразі не коментувала.

Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомляли про масштабні обшуки на митниці у Одеській, Волинській і Чернівецькій областях.