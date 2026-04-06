Свириденко після зустрічі із керівниками комітетів Ради: є домовленості щодо деяких законопроєктів

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради.

За її словами, урядовці обговорили з народними депутатами ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання зобов’язань України перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.

Свириденко заявила про домовленість з парламентарями про те, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо «яких є порозуміння». Вона не уточнила, про які йдеться. Щодо інших – продовжаться консультації.

«Для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ. Ключова роль у цьому – спільна: парламенту та уряду», – написала вона у телеграмі.





Розмови про парламентську кризу з’явилися на тлі того, що депутати з великими труднощами голосують за законопроєкти, зокрема, за ті, від яких у тому числі залежить європейське майбутнє держави. У партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» є більшість, але на практиці вона не працює. Протягом останніх тижнів у парламентському залі недостатньо голосів для ухвалення рішень.