Кабмін погодив зміни в оподаткуванні міжнародних посилок та доходів із цифрових платформ

Кабінет міністрів схвалив три законопроєкти, ініційовані Міністерством фінансів, повідомив міністр Сергій Марченко 30 березня.

Зокрема, за його словами, йдеться про: врегулювання оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок, починаючи з 0 євро, та продовження дії військового збору після завершення воєнного стану.

«Це частина системної роботи Уряду для детінізації економіки, забезпечення рівних та справедливих умов конкуренції, а також необхідність фінансування ключових потреб держави у післявоєнний період», – заявив Марченко.

Він вказав на те, що зміни в законодавстві є частиною виконання Україною своїх зобов’язань у межах євроінтеграційного курсу.

Поміж іншого, пропонуються зміни до Податкового кодексу та закону про банки щодо цифрових платформ. Вони передбачають запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку та Директиви Євросоюзу DAC7.





Марченко роз’яснює, що законопроєкти пропонують запровадити «простий і зрозумілий» механізм оподаткування для фізичних осіб, які отримують доходи через цифрові платформи. Ставка податку на доходи фізичних осіб становитиме 5% замість 18%, яка діє наразі. За словами міністра, податковим агентом виступатиме сама платформа. Водночас разові, некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від них не перевищує 2 тисячі євро.

«Такий підхід одночасно зменшує податкове навантаження для самозайнятих осіб, стимулює добровільне декларування доходів і сприяє детінізації. Учасники ринку цифрових платформ публічно підтримують запровадження єдиних правил та відзначають, що це підвищить довіру до ринку і забезпечить більш передбачуване регуляторне середовище. Запропоновані зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року», – додав Марченко.

Крім того, Мінфін пропонує уряду знизити ліміт оподатування міжнародних відправлень. Марченко нагадав, що наразі імпорт товарів у посилках до 150 євро не підлягає стягненню податку на додану вартість. Це створює, за його словами, нерівні конкурентні умови:

«Українські виробники та ритейл працюють з податковим навантаженням, тоді як іноземні продавці фактично отримують цінову перевагу. Запропоновані зміни передбачають застосування ПДВ до таких товарів незалежно від їх вартості за моделлю, яка вже діє в країнах Європейського Союзу».

Податок буде нараховуватися автоматично і включатиметься у вартість товару на етапі покупки онлайн. Водночас, зазначив міністр, зберігається звільнення від оподаткування для некомерційних відправлень особистих речей і подарунків вартістю до 45 євро.

«Реалізація цих змін дозволить вирівняти умови конкуренції, зменшити обсяги «сірого» імпорту. Активно працюємо з дотичними до цього процесу операторами задля забезпечення впровадження максимально зручного для громадян сервісу. Зміни також мають вступити в дію з 2027 року», – заявив Марченко.

Мінфін також запропонував продовжити дію військового збору. Марченко пояснює цей крок тим, що потреби сектору безпеки і оборони залишатимуться значними, а також необхідністю фінансування відновлення країни. За останніми оцінками, потреба у відбудові становить близько 588 мільярдів доларів.

За словами міністра, законопроєкти спрямовані на формування справедливого податкового середовища, а також будуть важливим сигналом для міжнародних партнерів щодо послідовності України у здійсненні реформ та забезпеченні макрофінансової стабільності.

«Сподіваюсь на підтримку цих важливих рішень народними депутатами. Законопроєкт про ПДВ для частини ФОПів наразі перебуває на стадії узгодження та доопрацювання з ЦОВВ і буде винесено на схвалення вже найближчим часом», – додав він.

Днями Марченко повідомив, що «великий податковий законопроєкт» винесуть на розгляд парламенту. Він передбачає, зокрема, оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ (так званий податок на OLX), скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро та закріплення ставки військового збору на рівні 5% навіть після завершення воєнного стану. Запустити ці зміни пропонують з 1 січня 2027 року.

У січні 2025 року голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що до Верховної ради надійшли законопроєкти, які пропонують запровадити ПДВ на всі замовлення в закордонних магазинах.