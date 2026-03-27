Податки все одно піднімуть? «Юзік» в Іспанії, розкол в парламенті, конверти, НАБУ

Податки збільшать?

«Великий податковий законопроєкт» таки винесуть на розгляд парламенту – сьогодні це підтвердив міністр фінансів.

Він передбачає:

оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ (так званий податок на OLX);

скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро;

закріплення ставки військового збору на рівні 5% навіть після завершення воєнного стану;

податок на додану вартість для ФОПів, чий дохід перевищує 4 мільйони гривень на рік.

Запустити ці зміни пропонують з 1 січня 2027 року.

«Ухвалення законопроєкту дасть змогу додатково залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 мільярдів гривень з розрахунку на рік і запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Усі ці зобов'язання український уряд взяв на себе в обмін на подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом. В лютому цього року МВФ затвердив для України нову програму розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів. За її умовами – Україна має збільшувати доходи свого бюджету. Серед пропозицій, як це зробити, були саме пункти наведеного вище законопроєкту.

А тим часом західні фінансові оглядачі пишуть про те, що уже в червні Україна може лишитися без грошей.

Наскільки реалістичними є ці прогнози?

Чи ухвалять законопроєкт, який ледь не затяг парламент у велику кризу?

Про це запитали у народних депутатів Ярослава Железняка (фракція «Голос») та Олени Криворучкіної (фракція «Слуга народу»).

Спочатку усі реформи – пункти «великого податкового законопроєкту» Мінфіну мали статус prior actions – обов’язкових умов для запуску кредитної програми МВФ. Проте 14 лютого Свириденко під час спілкування з журналістами повідомила, що МВФ погодився скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми, їх перевели до категорії структурних маяків. Це дозволило Україні отримати перший транш без їх негайного втілення. Але це не знімає з України обов'язку виконання цих домовленостей до кінця березня.

Перший варіант законопроєкту 10 березня Верховна Рада відхилила у першому читанні. Депутати дали лише 168 голосів «за». Після публікації оновленого законопроєкту Мінфіном думка депутатів не надто змінилася – і його ухвалення досі під питанням.

Голова податкового комітету та член фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев у своєму Telegram 23 березня повідомив, що провів зустріч з представниками місії МВФ і що зрив програми з фондом буде означати для України «фінансову катастрофу».

Тим часом перший заступник податкового комітету та член фракції «Голос» Ярослав Железняк повністю спростовує слова про «фінансову катастрофу» і натомість закликає уряд припинити «роздачу грошей».

Корявченков у Іспанії

А також розбираємо подорож слуги народу Юрія Корявченкова. Він виїхав до родини у Іспанію на відпустку, там його зафіксували журналісти-розслідувачі видання «Українська правда». Невже указ президента своїм не писаний? Про деталі розслідування розповів його автор Михайло Ткач.

«Очевидно, що це вибірковість, це виключення. Ми знаємо приклади з депутатами від опозиції, від вже згаданих і «Європейської солідарності», і від «Голосу», що для цих народних депутатів виїзд за кордон, навіть в робоче відрядження – це проблема, це не завжди дається просто, навіть членів постійних делегацій парламентських в ПАРЄ, в ОБСЄ і так далі. Але бачимо, що, ну, депутати від «Слуги народу» виїжджають, тим більше занадто часто. Для цього ж має бути і підписане розпорядження, дозвіл голови Верховної Ради. Це ж не депутат просто самостійно виїжджає. Він виїжджає з документами, які підтверджують його відрядження. Тому така оперативність і така кількість свідчить виключно про одне – це виключення для окремих народних депутатів», – зазначив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») Олександр Саліженко, головний редактор руху «Чесно».

Який стан справ у парламенті?

Раніше депутати заявили про втому, багато обранців працюють з-за кордону. Чи готові народні депутати об'єднуватись для ухвалення законопроєктів? Чи «широка коаліція» не цікавить жодну із сторін?

