МВФ переглянув попередні заходи і структурні маяки для ухвалення програми співпраці з Україною на чотири роки – Свириденко

Міжнародний валютний фонд (МВФ) спростив домовленості з Україною, досягнуті в листопаді – зокрема, переглянув попередні заходи і структурні маяки після численних дискусій і консультацій, в тому числі безпосередньо з директоркою-розпорядницею Кристаліною Георгієвою, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами у п’ятницю, 13 лютого.

За її словами, сторонам вдалося досягти порозуміння і це означає, що МВФ може погодити програму найближчим часом. Прем’єрка очікує, що програма для України буде розглянута на найближчому засіданні Ради директорів МВФ.

Свириденко також наголосила, що нова програма співпраці є критично важливою для держави, оскільки від неї залежить подальше міжнародне фінансування, зокрема з боку Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро. «Програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу», – зазначила Свириденко.

За словами очільниці уряду, Україна та МВФ знайшли порозуміння і в питанні оподаткування ФОПів. Зокрема, домовилися підвищити поріг запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців до 4 млн гривень. «Це максимальний діючий у Європі рівень ПДВ на товари», – пояснила урядовиця. За її словами, нині в країні 257 тисяч ФОПів з вищим порогом за 4 млн гривень, а отже зміни стосуватимуться ⅔ усіх ФОПів.

Раніше обговорювалося запровадження цієї норми з 1 січня 2027 року, однак зараз питання набуття чинності все ще обговорюється.

Ця ініціатива разом із ще трьома податковими передумовами – щодо цифрових платформ, міжнародних поштових відправлень та збереження військового збору після завершення воєнного стану – може бути об’єднана в один законопроєкт.

«Ми працюємо з парламентарями і, найімовірніше, ухвалимо ці заходи в рамках консолідованого податкового законопроєкту», – зазначила Свириденко.

З ініціативи голови фракції Слуга Народу Давида Арахамії податкові передумови об’єднали в один законопроєкт під назвою Beautiful Tax Bill.



