Зеленський та Свириденко зустрілися з Георгієвою – обговорили підготовку нової програми МВФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка перебуває з візитом у Києві.

За його словами, під час зустрічі обговорили підготовку нової програми, яка передбачатиме розширене фінансування на 2026–2029 роки.

Він подякував за увагу до України та програми, які допомагають посилювати економіку та стійкість – «це важливо, особливо зараз, коли російські удари та жорстка зимова погода створюють серйозні виклики».

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко також сьогодні зустрілася з директоркою-розпорядницею МВФ.

Очільниця уряду обговорила з Георгієвою стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності.



Крісталіна Георгієва у соцмережі Х після зустрічі з урядовцями написала, що підтвердила рішучу підтримку МВФ Україні та важливість продовження реформ.

Окремо Георгієва повідомила про зустріч з головою Нацбанку Андрієм Пишним та обговорення підтримки України з боку МВФ та того, як «монетарна політика допомагає зберегти макроекономічну стабільність у ці складні часи».

У листопаді 2025 року Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо запиту української влади щодо нової 48-місячної розширеної угоди в рамках розширеного фінансування (EFF) з потенційним доступом у розмірі близько 8,1 млрд доларів США.

У вересні минулого року стало відомо, що Україна звернулася до МВФ з проханням про нову програму фінансування.

За даними Мінфіну, від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки.