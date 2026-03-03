Україна отримала перші 1,5 мільярда доларів від МВФ за новою програмою – Свириденко

Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF), повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 3 березня.

«1,5 мільярда доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності. Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів», – заявила вона в своїх соцмережах.

За даними голови уряду, від початку повномасштабної війни Україна залучила до державного бюджету 14,9 мільярда доларів фінансової підтримки від МВФ. Свириденко подякувала партнерам за довіру та підтримку.

«Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію», – додала прем’єр-міністерка.

У лютому Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів США.







