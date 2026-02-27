МВФ затвердив програму фінансування України на понад 8 мільярдів доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів США.

«Очікується, що схвалення програми розширеного фінансування (EFF) мобілізує масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів та партнерів України, що допоможе вирішити проблему платіжного балансу України, досягти середньострокової зовнішньої життєздатності та відновити стійкість боргу на перспективній основі», – йдеться в повідомленні МВФ про це рішення.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, коментуючи вночі 27 лютого рішення фонду, вказала, що найближчим часом Україна отримає перший транш, близько 1,5 мільярда доларів, який спрямують «на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності».

«Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 мільярда доларів упродовж чотирьох років. Вона передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки», – вказала голова уряду.

Свириденко наголосила, що рішення МВФ відкриває шлях до «фінансування від ЄС, також йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення».

Раніше в лютому прем’єр-міністерка Юлія Свириденко інформувала, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) спростив домовленості з Україною, досягнуті в листопаді – зокрема, переглянув попередні заходи і структурні маяки після численних дискусій і консультацій, в тому числі безпосередньо з директоркою-розпорядницею Кристаліною Георгієвою.

За словами очільниці уряду, Україна та МВФ знайшли порозуміння і в питанні оподаткування ФОПів. Зокрема, домовилися підвищити поріг запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців до 4 млн гривень. «Це максимальний діючий у Європі рівень ПДВ на товари», – пояснила урядовиця. За її словами, нині в країні 257 тисяч ФОПів з вищим порогом за 4 млн гривень, а отже зміни стосуватимуться ⅔ усіх ФОПів.

Раніше обговорювалося запровадження цієї норми з 1 січня 2027 року, однак зараз питання набуття чинності все ще обговорюється.



