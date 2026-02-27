Українці забезпечують щонайменше половину державних видатків – Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив соціальні кроки уряду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко – про це він повідомив 27 лютого у вечірньому зверненні.

«Відбудеться в Україні чергова щорічна індексація пенсій більш ніж для десяти мільйонів наших людей. Пенсіонери отримають підвищення більш ніж на дванадцять відсотків. Кошти на це передбачені, індексація має бути вже зараз, у березні», – заявив він.

Зеленський додав, що Україна проводить таку індексацію щороку та забезпечує необхідні соціальні виплати. Він назвав це значним результатом в умовах повномасштабної війни.





Голова держави подякував українським підприємцям і компаніям, які продовжують працювати, сплачувати податки та створювати робочі місця в Україні:

«Щонайменше половину видатків держави та громад українці забезпечують попри все – попри війну, попри російські удари, попри усі ці відключення. Це надзвичайно важливо, що у нас є і внутрішні основи стійкості, і наша робота з партнерами, яка забезпечує Україні безпрецедентне зовнішнє фінансування протягом цих років війни».

Днями премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала індексацію пенсій та страхових виплат для мільйонів громадян на 12,1% вже з 1 березня. З 1 січня мінімальна пенсія в Україні становить 2 595 гривень.