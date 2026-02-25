Свириденко анонсувала індексацію пенсій та страхових виплат з 1 березня

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала індексацію пенсій та страхових виплат для мільйонів громадян на 12,1% вже з 1 березня.

«З 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін. Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію», – написала вона в телеграмі.

За її словами, перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій – за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії.

Також проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків, додала Свириденко.

З 1 січня мінімальна пенсія в Україні становить 2 595 гривень.



