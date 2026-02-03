Квест для пенсіонерів? Чому понад 300 тисяч переселенців залишилися без виплат у січні

Аліса Тритяченко

«Чи працюєте взагалі? Чи отримуєте якісь виплати від РФ?» А що, не видно, що вона не працює? Уже ледь ходить під руку зі мною. Я не втримала й запитала: «А хто там живе – вони ж отримують дві пенсії. То з ними як бути?» – розповідає Олена Сугак із Маріуполя.

Її 86-річна мама – одна із тих переселенців, хто не отримав пенсію у січні. За даними Міністерства соціальної політики України, таких було 337 тисяч осіб. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що багато людей дізналися про нові вимоги – пройти фізичну ідентифікацію та/або повідомити фонд про те, що не отримують виплат від Росії – вже після того, як не отримали виплат. Він наголосив, що чимало пенсіонерів не мають смартфонів, не користуються цифровими сервісами, та й «не повинні доводити державі те, що вона може перевірити сама».

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» зібрав відому інформацію про ситуацію та розповідає історії переселенців, яким для проходження ідентифікації довелося виходити на зв’язок із фронту або годинами чекати в черзі до відділення Пенсійного фонду.

«Чому я повинен доводити державі?»

Наприкінці весни 2022-го Андрій переїхав із Авдіївки Донецької області на Дніпропетровщину, де зареєструвався як внутрішньо переміщена особа. А у 2024 році пенсіонер долучився до лав ЗСУ. Під час цієї розмови спілкується із журналістами Радіо Свобода з передової.

«Морально важко було сидіти й нічого не робити. Тому вирішив долучитися до війська».

Посилаються на постанову Кабміну й самі ж її порушують

Андрій отримує пенсію уже понад 15 років. Розповідає: про необхідність пройти ідентифікацію дізнався з листа від Пенсійного фонду в Донецькій області, який надійшов на адресу його тимчасової реєстрації. Світлину документа йому надіслали родичі на телефон. У ньому зазначалося, що чоловік має підтвердити, що не отримує пенсію від Росії, а також пройти ідентифікацію через те, що його місце реєстрації – на ТОТ.

«Вони (представники Пенсійного фонду – ред.) посилаються на постанову Кабміну й самі ж її порушують, бо там написано, що ідентифікацію мають проходити тільки ті, хто в окупації або за кордоном. Тобто люди, які виїхали і мешкають в Україні, не повинні проходити ідентифікацію», – каже Андрій.

Йдеться про постанову Кабінету міністрів від 11.02.2025 року №299 «Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». У ній зазначено, що передумовою для продовження виплат особам, які проживають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, є фізична ідентифікація до 31 грудня кожного календарного року.

Є такі способи проходження ідентифікації:

– особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу;

– за допомогою відеоконференції в територіальному органі ПФУ;

– через особистий кабінет на вебпорталі фонду за допомогою електронного підпису;

– через посольство або консульство (якщо особа перебуває за кордоном). Пакет документів (посвідчення про перебування особи в живих, заяву про проходження ідентифікації, копію паспорта, документ про отримання статусу тимчасового захисту, документи про реєстрацію за кордоном із перекладом) можна надіслати поштою до територіального відділення фонду або скановані копії через вебпортал ПФУ, підписавши електронним підписом;

– особисто у відділенні уповноваженого банку.

На сайті Пенсійного фонду в публікації від 26 січня також зазначено, що виплата пенсій відбувається після проходження фізичної ідентифікації для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном або проживають на ТОТ. Окремо згадується про подання повідомлення про неотримання пенсії від Російської Федерації для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або виїхав із них. В разі невиконання вимог виплати тимчасово припиняються, а їх автоматичне поновлення можливе після проходження процедури.

Андрій каже, що останню вимогу він виконав: в кабінеті Пенсійного фонду підтвердив, що не отримує російську пенсію. Водночас він досі не розуміє, чому мав проходити ідентифікацію, адже не підпадає під категорії осіб, для яких вона передбачена – бо перебуває на підконтрольній Україні території.

31 січня 2025-го, за його словами, він проходив ідентифікацію по відеозв’язку із застосунку WhatsApp прямо з фронту. Згодом зайшов до електронного кабінету й побачив, що відмітки про проходження процедури в системі немає. Тож знову, каже, довелося через застосунок зв’язатися з представниками Пенсійного фонду в Донецькій області. Зрештою у січні він отримав пенсію.

На телефони, які вказані на сайті, додзвонитися неможливо

«У мене одне запитання: чому я повинен доводити державі, що я не в окупації? Яким чином і навіщо, якщо я заходжу в електронний кабінет і там написано, що я отримую зарплату з військової частини. Пенсійний фонд знає, де я зареєстрований як переміщена особа, надсилає туди листи.

Добре, що мені вдалося зв’язатися з представниками фонду через месенджер, вони відгукнулися й розв’язали моє питання. Бо на ті телефони, які вказані на сайті, додзвонитися неможливо: або їх вимикають, або ставлять у чергу очікування – і з’єднання немає».

Чотири години в черзі

Олена Сугак розповідає: її 86-річна мама пенсії у січні не отримала. Після початку повномасштабної війни родина спершу виїхала в передмістя Маріуполя, а згодом – до Києва, де зареєструвалася як внутрішньо переміщені особи.

«Завжди приходить сповіщення про пенсію. Якщо не приходить – заходжу у банківський кабінет і дивлюся. У нас пенсія завжди 10-го числа. Буває, якщо свята, то й 8-го, 9-го дадуть. 11-те – це найпізніше. А тут 11-те, 12-те, 13-те пенсії немає. Я почала розпитувати людей, чи отримали, чи ні. І мені сказали, що треба йти до Пенсійного фонду».

Олена розповідає, що жодного повідомлення від самого фонду про ідентифікацію її мама не отримувала. Восени, пригадує, було сповіщення від банку і цю процедуру вона тоді зробили у фінустанові.

«Кажуть, що від банку воно доходить до ПФУ дуже повільно – до пів року. В час, коли інтернет, комп’ютеризація, а пів року йде верифікація від банку до ПФУ, смішно».

Черга була велика. І світла в них не було

Тож, узявши стареньку маму, яка втратила слух після одного з обстрілів Маріуполя, вони попрямували до відділення фонду.

«Черга була велика. І світла в них не було. Раніше було, як у ЦНАПі – черга на екрані, а зараз нічого не працює. Дівчина сидить на вході, записує всіх в одну чергу, дає номерок і потім викликає. Люди сидять із різних питань, а черга одна. Ми вже думали йти, генератор зупинився – треба було чекати хвилин 40. Холодно там сидіти. Мама вже, дивлюся, й на стіну лягає, і на бік – вже їй погано там було. Ми зайшли вже за 15 хвилин до кінця зміни».

За словами Олени, у черзі вони просиділи чотири години.

«Документи відксерили – і анкета: «Чи працюєте взагалі? Чи отримуєте якісь виплати від РФ?» А що, не видно, що вона не працює? Вже ледь ходить під руку зі мною. Я не витримала й запитала: «А хто там живе – вони ж отримують дві пенсії. То з ними як бути?» Відповіли, що вони теж по відеозв’язку проходять верифікацію і повинні вибрати одну пенсію – українську чи російську. Я кажу: «А вам хтось скаже правду?»

«Не ускладнювати людям життя»

Після припинення пенсійних виплат чимало переселенців почали звертатися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Про це він повідомив 31 січня на своїй сторінці у Facebook.

Серед тих, хто не отримав пенсії, каже Лубінець, була і його мама. Вона виїхала з Волновахи та має довідку ВПО, однак не пройшла ідентифікацію.

Тисячі пенсіонерів опинилися в такій самій ситуації

«У січні вона телефонує мені й питає: «Чому цього місяця немає пенсії?». Держава не довела до людей зрозумілу інформацію про те, що їм потрібно пройти додаткову ідентифікацію та підтвердження. Тисячі пенсіонерів опинилися в такій самій ситуації: люди дізналися про нові вимоги вже тоді, коли пенсійні виплати просто не надійшли на рахунок. У результаті – черги, паніка і фактично паралізована робота органів Пенсійного фонду».

За словами Лубінця, навіть частина тих, хто пройшов цифрову ідентифікацію онлайн, згодом була змушена особисто звертатися до відділень фонду через технічні збої. Омбудсман додав, що виплати також тимчасово призупинили для таких видів пенсійного забезпечення:

– пенсій по інвалідності;

– пенсій у зв’язку з втратою годувальника (зокрема дітям загиблих військових);

– пенсій за віком;

– пенсій за вислугу років;

– регресних виплат – страхових виплат у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

– щомісячного довічного грошового утримання (суддям у відставці).

Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до уряду з вимогою «не ускладнювати людям життя і спростити процедуру».

У багатьох пенсіонерів немає смартфонів, немає «Дії». Як пройти верифікацію?

«Моя позиція проста: люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама. Не можна змушувати людей проходити нові складні процедури, якщо в держави вже є реєстри ВПО, дані про місце проживання й всі необхідні бази.

У багатьох пенсіонерів немає смартфонів, немає «Дії». Як вони мали дізнатися необхідну інформацію? Як пройти верифікацію? Мабуть, ніхто про це не думав!»

Понад 300 тисяч – без виплат

31 січня Міністерство соціальної політики України повідомило, що станом на початок 2026 року пенсійні виплати тимчасово припинили 337 тисячам пенсіонерів, які або не пройшли фізичну ідентифікацію до кінця грудня 2025-го, або не повідомили Пенсійний фонд України про неотримання пенсії від РФ.

«Фізична ідентифікація є загальноприйнятою світовою практикою. В умовах повномасштабної війни вона необхідна, щоб держава, зокрема в межах міжнародних фінансових зобов’язань, була впевнена: соціальні виплати отримує саме та особа, якій вони призначені».

У міністерстві зазначають, що частині громадян виплати поновили у січні, а понад 48 тисяч осіб отримають поновлені виплати у лютому. Без підтвердженої інформації залишаються пенсійні справи:

осіб, у яких адреса отримання виплат досі зазначена на тимчасово окупованих територіях;

тих, хто виїхав з ТОТ і не повідомив про неотримання виплат від РФ.

Водночас Пенсійний фонд України заявив, що проводив інформаційно-роз’яснювальну роботу та через особисті кабінети на вебпорталі повідомляв тих, у кого адреса отримання пенсій залишалася на тимчасово окупованих територіях, про необхідність пройти фізичну ідентифікацію або подати повідомлення про неотримання російської пенсії.

За інформацією фонду, впродовж 2025 року та січня цього року:

– 407,6 тисячі пенсіонерів пройшли відеоідентифікацію;

– майже 100 тисяч скористалися «Дія.Підписом»;

– 546,8 тисячі осіб подали повідомлення про неотримання пенсії від органів РФ.

У Пенсійному фонді додали, що для осіб зі статусом ВПО фізична ідентифікація не є новою процедурою. Раніше її потрібно було проходити кожні шість місяців через «Ощадбанк». Нині правила змінилися: ідентифікацію проводять раз на рік і лише для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебувають за кордоном. Норма діє з березня 2025 року. Вимога повідомляти про неотримання пенсії від Росії чинна з червня 2024 року.

«Окреме питання – чи всі пенсіонери-ВПО мали проходити ідентифікацію? Звичайно, ні. Запитання із січня 2026 року щодо продовження виплат за умови проходження ідентифікації виникли лише щодо тих людей, хто не змінив місце отримання пенсії, і в пенсійних справах залишилася адреса проживання на ТОТ. Лише пенсіонер обирає адресу, яку зазначає як місце свого фактичного проживання та яка є місцем отримання пенсії».

Станом на середину грудня 2025 року в Україні офіційно зареєстровані 4,62 мільйона внутрішньо переміщених осіб, повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності на запит видання «Апостроф». Найбільше переселенців проживає в Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, а також у столиці України Києві.