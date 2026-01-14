Доступність посилання

«Не знаю, як жити без війни». Волонтери з Німеччини привезли подарунки для дітей з Харківщини 

Софія Гнатюк разом із мамою після початку повномасштабної війни переїхала до Німеччини. В евакуації мама дівчини померла, а її опікуном став німецький волонтер Андреас Поршке. Софія з Андреасом познайомилися в евакуаційному автобусі, де чоловік був водієм, і з того часу потоваришували. Вчетверте волонтери заповнюють двоповерховий автобус подарунками і 11 тоннами солодощів – та приїжджають на Харківщину, щоб роздати пакунки дітям з прифронтових  територій.

