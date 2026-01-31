«800+» та скасування «особливого режиму»: нові зміни для українців у Польщі

Аліса Тритяченко

Із лютого в Польщі змінюють правила виплати допомоги «800+» для українських біженців. Щоб і надалі отримувати цю виплату, потрібно подати нову заявку. Ці зміни торкнуться близько 150 тисяч українців, кажуть в Управлінні соціального страхування. Серед обов’язкових вимог залишаються навчання дітей у польських закладах освіти та професійна діяльність батьків.

А вже з березня Польща, найімовірніше, скасує «особливий режим» для громадян України, які знайшли прихисток у країні – Сейм затвердив зміни, справа – за схваленням Сенату і президента. Таким чином українців, як планується, поступово прирівняють у правах до інших іноземців, які перебувають під тимчасовим захистом. Зміни стосуватимуться, зокрема, медицини та часу перебування у прихистках.

Про ключові зміни для мігрантів з України розповідає проєкт Радіо Свобода «Ти як?».

«800+»

Із 31 січня виплата « 800+ Програма «Родина 800+» – це щомісячна матеріальна допомога у розмірі 800 злотих, яка надається батькам дітей віком до 18 років, зокрема й українцям зі статусом тимчасового захисту (Pesel UKR).



Із 1 червня 2025 року підтримка у розмірі 800 злотих передбачалася лише тим сім’ям, чиї діти навчаються лише очно в польських закладах освіти. А батьки чи опікуни повинні бути працевлаштованими або вважатися економічно активними та мати ідентифікаційний номер у країні (PESEL UKR). Крім того, для отримання цієї допомоги іноземці повинні були заробляти щонайменше 50% мінімальної заробітної плати. У 2025 році вона становила 2 333 злотих.» буде припинена для українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі. Щоб зберегти право на допомогу, біженцям потрібно повторно подати заявку з 1 лютого. В Управлінні соціального страхування Польщі (ZUS) повідомили, що ці зміни стосуються близько 150 тисяч осіб.

Що необхідно для подачі заявки?

номер PESEL (ідентифікаційний номер у країні) заявника та дитини;

інформація щодо перетину кордону;

підтвердження законності перебування в Польщі;

підтвердження професійної діяльності;

декларація про те, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.

У заявці також з’являться нові питання щодо дітей з інвалідністю, додають у ZUS.

За інформацією Польського радіо з посиланням на ZUS, допомогу «800+» отримують понад 325 тисяч дітей-іноземців, із яких близько 268,5 тисячі – українці.

Як ZUS перевірятиме професійну діяльність?

Управління соціального страхування перевірятиме інформацію про професійну діяльність на основі даних із страхових систем. У більшості випадків, кажуть там, додаткові документи не потрібні.

До професійної діяльності зараховують: роботу за трудовим договором або договором доручення, ведення бізнесу, отримання спортивних чи докторських стипендій, отримання допомоги по безробіттю.

Для працевлаштованих осіб сума нарахування пенсійних і страхових внесків має становити щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, для інших – не менш як 30%. При цьому батьки дітей з інвалідністю та особи, які подають заявку на дитину з польським громадянством, звільняються від цієї вимоги.

«ZUS може припинити виплату допомоги «800+», якщо є сумніви щодо проживання особи в Польщі, професійної діяльності батьків або того, чи дитина виконує вимогу обов’язкової освіти. Ми регулярно щомісяця перевірятимемо, чи виконуються ці умови», – повідомила представниця Управління соціального страхування Польщі (ZUS) Єва Крисевич.

Урівняння у правах з іншими іноземцями

Ще низка змін, найімовірнішіше, очікує на українських біженців у Польщі з 5 березня.

23 січня Сейм підтримав поправки до закону про допомогу українським біженцям. За законопроєкт проголосували 232 депутати, 23 виступили проти, а 175 утрималися. Наразі він очікує на схвалення Сенату та президента. Депутатка Сейму, очільниця польсько-української парламентської групи Катажина Круляк прогнозує підтримку цього документа з боку глави держави, оскільки він відповідає очікуванням очікуванням президента Польщі Кароля Навроцького.

Це означає, що українців – у разі остаточного схвалення документа – поступово зрівняють у правах з іншими іноземцями, які користуються тимчасовим захистом.

«Спеціальний закон від березня 2022 року став відповіддю на масовий наплив біженців з України внаслідок агресії Росії проти країни. Майже через чотири роки ситуація стабілізувалася – більшість дорослих громадян України працюють, а їхні діти навчаються у польських школах. Тому, відповідно до рекомендацій Європейського Союзу, ми рухаємося до системних рішень, які запровадять рівні права для всіх іноземців, що проживають у Польщі, а також забезпечать економію коштів для державного бюджету», – йдеться на сайті польського уряду.

Нова система тимчасового захисту

Від 5 березня, як передбачається, запрацює загальна система тимчасового захисту для всіх іноземців. Українським біженцям у Польщі пропонують декілька варіантів: перейти на тимчасове, постійне проживання або залишатися під тимчасовим захистом.

Українці, які мають PESEL UKR, автоматично переходять у нову систему.

Мігрант має обов’язково подати заяву на номер PESEL UKR впродовж 30 днів з моменту прибуття до країни. У разі пропуску цього терміну у тимчасовому захисті можуть відмовити.

Ті, хто отримав PESEL лише за декларацією, повинні підтвердити свою особу в муніципалітеті. В іншому випадку вони втратять тимчасовий захист після 31 серпня 2026 року.

Соціальна допомога (житло, харчування, одяг, цільова підтримка), як мовиться, виплачуватиметься лише іноземцям, які перебувають у країні з гуманітарних причин або на підставі дозволу перебування в країні.

Також продовжать діяти електронний документ Diia.pl, доступ біженців до додатку mObywatel і спрощені правила працевлаштування та ведення підприємницької діяльності.

Медицина

Поступовий перехід надання медичних послуг українцям, згідно з документом, відбуватиметься за принципами, що й діють для громадян Польщі, враховуючи внески та страхування. Це означає, що доступ до безкоштовної медицини буде обмежений, якщо у мігрантів немає страховки. У такому випадку біженці отримуватимуть послуги на тих же умовах, що й незастраховані громадяни Польщі.

Винятки передбачені для для дітей, вагітних жінок, жертв насильства, поранених солдатів, випадків невідкладної медичної допомоги.

Освіта і проживання у прихистках

Додаткові уроки польської мови, підготовчі класи та спрощені правила найму вчителів, міжкультурних асистентів залишатимуться чинними до кінця 2025-2026 навчального року, повідомили в уряді. Після цього відбудеться повний перехід на загальні правила.

Проживання у центрах колективного розміщення (прихистках) передбачене до 30 червня 2026-го для дітей старше одного року, одиноких опікунів трьох і більше дітей, тимчасових опікунів, школярів. Після цієї дати вони мають самостійно шукати житло.

Теміни проживання у прихистках:

короткострокове (до 60 днів, максимум 12 місяців з початку війни);

довгострокове – лише для вразливих категорій (люди похилого віку, особи з інвалідністю, вагітні жінки, ті, хто виховує дитину до 12 місяців, патронатні установи та хворі після госпіталізації) – під наглядом Міністра соціального забезпечення.

Станом на початок січня цього року, за даними УВКБ ООН, у Польщі перебуває майже 980 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту.