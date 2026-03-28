Від бізнесу, документів до «Резерв+»: як працює центр для українців у Празі

«Тут тебе зорієнтують у будь-якому питанні, починаючи від того, як оформлювати документи, закінчуючи тим, який сенс твого життя в Чехії», – говорить Аліна, одна з відвідувачок Українського консультаційно-громадського центру в Празі.

«Хотіла перевезти сина в Чехію, мені кажуть: «Почитайте оту статтю», мені легше, щоб жива людина отак за столом пояснила, ніж я буду щось читати», – ділиться ще одна відвідувачка.

Ukrainian Consultation and Community Centre (UCCC) працює за кордоном у містах, де найбільше українських переселенців, зокрема й у Празі. Там можна отримати допомогу, зокрема, з побутових питань, як-от відкриття рахунку в банку і медичної страховки у новій країні, з пошуком роботи чи правових консультацій. Хто і з якими питаннями може туди звернутися, розповідає проєкт Радіо Свобода «Ти як?»

«Це люди чату GPT, тільки краще. Тут тебе зорієнтують у будь-якому питанні, починаючи від того, як оформлювати документи, закінчуючи тим, який сенс твого життя в Чехії», – говорить, усміхаючись, Аліна.

Від початку повномасштабного вторгнення жінка жила у Болгарії, звідти її батько, тому Аліна добре знає мову. А півтора року тому вирішила переїхати до Праги, аби працювати акторкою в одному з англомовних театрів. Уже через рік життя в Чехії Аліна наважилася розпочати власний бізнес, з цим і звернулася до хабу.

«Мені допомогли розібратися, як функціонує шоу-бізнес в Європі, і я відкрила свою театральну школу. Я описала, чим хочу займатися, на який прибуток розраховую, мені допомогли зрозуміти, скільки я витрачатиму на податки. Я не володію чеською мовою настільки, щоб самостійно розібратися у цьому питанні. І навіть якби володіла, то розбиралася б довго. Згодом певні члени команди хабу стали моїми учнями в театральній школі.

Також вони мені дуже часто допомагали в побутових питаннях: як відкрити банківську картку, якого краще обрати телефонного оператора – усі ці дрібні питання, від яких залежить твій побут. Саме завдяки цьому адаптація в Чехії у мене пройшла навіть швидше, ніж у Болгарії, де я знала мову».

«Навіть коли я в Україні, можу з чимось звернутися, вони мені як рідні. Усі є у вайбері. Я їх там зі святами вітаю», – говорить Ольга.

Жінка має у Празі друзів і їздить сюди по кілька разів на рік. В Україні вона мешкає в Ізюмському районі Харківської області, тому приїхати сюди – це відпочити від дронів, розповідає жінка.

«Я вже звикла їздити туди-сюди. Залишитися тут не можу, бо в мене інвалідність. Я часто хворію, їжджу крапатися в Україну».

Про Ukrainian Consultation and Community Centre (UCCC) Ольга дізналася від друзів. Вперше звернулася, аби їй підказали, скільки ще вона може залишатися у Празі.

«Я приїжджала частенько – і думаю, треба перевірити, щоб не вилізти з ліміту днів (перебування – ред.). Я прийшла, познайомилася тут з усіма. Мені кажуть: «Може, цього разу варто поїхати трохи раніше, щоб залишалося кілька днів у запасі – раптом щось станеться і доведеться терміново приїхати». І оце у мене з ними постійна консультація.

Друге було питання – зробити довіреність на квартиру моїм знайомим. У мене самої навіть немає комп’ютера, щоб якісь папери роздрукувати, а тут мені все зробили. Усі закони міняються постійно. Я десь питаю, в іншому місці, мені кажуть: «Почитайте оту статтю», так мені легше, щоб жива людина за столом пояснила, ніж я буду щось читати».

Ольга хотіла, щоб її син переїхав у Чехію. Він навчається в університеті і має другу групу інвалідності. Жінка навіть почала шукати для нього житло. Зверталася в Україні до юриста з питанням, чи може він переїхати, заплатила за консультацію 600 гривень. І знову прийшла з цим питанням в хаб у Празі.

«Тут мені все просто пояснять і безкоштовно. У сина дівчина живе у Німеччині, я вирішила спитати, чи можуть вони разом переїхати. Приносила Володимиру її документи. Сказали, що їй приїхати не можна, вона вже в Німеччині має тимчасовий захист, їй там треба звертатися. То ми з сином поговорили, що і він їхати не буде. Сказав, піде працювати у школу вчителем географії».

Хто звертається до хабу?

«Причиною заснування міжнародною організацією ICMPD Українського консультаційного центру була велика кількість українців за кордоном, зокрема в Чехії. Консульство країни не могло впоратися з таким великим потоком людей. Ми розуміли, що ситуація складна, тому запропонували створити такий проєкт для підтримки консульства», – розповідає Анна Курницька, координаторка Українського консультаційно-громадського центру.

Анна переїхала до Чехії п’ять років тому, ще до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року допомагала українцям, які переїхали в Чехію, і тим, хто хотів переїхати.

Консультаційний центр для українців у Празі заснований міжнародною організацією ICMPD у 2023 році. Такі центри також працюють у Німеччині – Берлін, Дюсельдорф та Мюнхен, у Польщі – Гданськ, Варшава у форматі кол-центру. Та саме центр у Празі першим перетворився на Unity Hub – like Center (Ukrainian Consultation and Community Centre (UCCC) і, окрім консультацій, почав проводити на своїй базі події для української громади.

В основу створення ліг договір між Україною та Чехією. Фінансує центр Міністерство внутрішніх справ Чехії. Консультації надають українці українською мовою.

Центр працює за адресою: Rokycanova 707/29, Žižkov з 9:00 до 17:00. Звернення приймають також телефоном, через електронну пошту і соцмережі.

«В середньому на місяць ми приймаємо 400 клієнтів. На день від 20 до 80. Наплив людей залежить від ситуації в конкретний період часу. Наприклад, в певний момент є потреба в продовженні тимчасового захисту. До нового року пенсіонерам треба було пройти ідентифікацію для відновлення пенсії. Відповідно, листопад, грудень і жовтень – це були три місяці колосального притоку людей віком понад 60 років. Коли запровадили закон про 18-22 для чоловіків, був притік цієї категорії, яким треба було допомогти освоїтися по приїзду», – розповідає Володимир Савченко, координатор Українського консультаційного центру.

Окрім українців, які тільки починають життя у новій країні, звертаються і ті, хто проживає тут уже давно, каже Володимир.

«Люди представлені з усіх регіонів України, але найбільше з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також із Закарпаття, через історичний зв'язок з Чехією. 70% звернень від жінок».

Які послуги надають українцям?

Питання тимчасового захисту, питання отримання спеціального дозволу на проживання в Чехії, всі питання пов’язані з українськими документами, а також адміністративними послугами державних українських і чеських інституцій – це найпопулярніші питання, з якими звертаються до хабу. Також тут надають допомогу тим людям, яким потрібно вирішити нотаріальні питання в Україні, а поїхати туди вони не можуть, розповідає Володимир Савченко.

«Це може бути питання спадщини, продажу рухомого і нерухомого майна, оформлення дозволів, витребування документів в Україні. Коли людина не має можливості поїхати в Україну, робиться проєкт довіреності, передається заявнику і в посольство, коли людина приходить на зустріч до консула, в неї вже готовий нотаріальний документ, який залишається тільки засвідчити підписом.

Інший великий шматок нашої роботи – пенсійні питання. Це все, що пов’язано з банківськими сервісами, відкриттям рахунку, також комунікація з банківськими установами, відновлення карток, телефонних номерів, встановлення «Дії», використання «Дія підпису». Звертаються люди поважного віку, їм важко це все пояснити, ми розказуємо, допомагаємо».

У консультаційному центрі тестують також послугу «електронний суд». Його можна використати, наприклад, аби визнати в Україні розлучення, яке відбулося в Чехії. Також часто звертаються водії з питанням: як змінити українське водійське посвідчення на чеське, як поїхати на машині з чеськими номерами в Україну, як зареєструвати у Чехії машину з українськими номерними знаками. Інший популярний напрямок консультацій серед чоловіків – військово-облікові документи.

«Не секрет, що всім чоловікам, щоб потрапити до посольства, треба мати «Резерв +». Багато хто добровільно хоче його встановити, але не знає, як це зробити. Для того, щоб встановити додаток, потрібно створити електронний підпис. Для цього необхідно мати банківський рахунок. Якщо людина тривалий час жила в Чехії, у неї немає українського банківського рахунку. Є певні банки, які дозволяють робити віддалене відкриття рахунків. Ми допомагаємо людині зробити цей підпис, щоб потім встановити застосунок, зайти у свій «Резерв +» і побачити, яка там ситуація.

В когось там все нормально, він роздруковує QR-код і йде в посольство вирішувати свої питання. В когось є там (у «Резерв +» – ред.) якісь питання, відповідно людина вже потім ці питання вирішує зі своїм ТЦК або адвокатом, або їде в Україну. Щодо всіх питань військового обліку також надаємо консультації загального характеру: які права людина має, що означають ті чи інші повідомлення, які наслідки несуть ті чи інші дії».

Часто звертаються з питаннями, пов’язаними з дітьми. Наприклад, який алгоритм дій, якщо народилася дитина в Чехії, як оформити дитині паспорт, як вклеїти в паспорт візу, як отримати страховку на дитину, як отримати пакунок малюка в грошовому еквіваленті, що робити, якщо загубили свідоцтво про народження, як його витребувати?

«Інша актуальна тема – внесення нерухомого майна в державний реєстр нерухомого майна. Тому що люди переживають, що їхнє майно буде пошкоджене чи їхній населений пункт відійде під контроль окупантів, як потім довести, що ти дійсно маєш право на якусь компенсацію, виплату? Тому звертаються щодо державного реєстру».

Іноді людям відмовляють у тимчасовому захисті через збіг ПІБ та дати народження, коли особа з такими даними уже має тимчасовий захист в іншій країні. Хаб береться за вирішення таких ситуацій.

«У цьому випадку ми допомагаємо людині від її імені зробити заяву на Державну прикордонну службу України, на Державну міграційну службу України, щоб довести факт, що особа тільки один раз перетинала кордон і це було нещодавно. Щоб було більше шансів отримати візу, ми також просимо надавати виписки з банків України, довідки від лікарів, отримані в Україні – вони можуть бути підтвердженням, що людина в той час була в Україні».

Володимир Савченко закликає людей не звертатися до шахраїв і посередників, які беруть гроші за всі ті послуги, які в консультаційному центрі або іншій організації можуть надати безкоштовно.

«Багато сервісів в Чехії та Україні розроблені дуже просто. Треба зареєструватися, натиснути одну кнопку і отримати, наприклад, продовження тимчасового захисту. Але не секрет, що є певна категорія людей, яка спекулює на цьому і бере в людей за ці елементарні дії кошти. Особливо у вразливих категорій. Тому ми всім радимо – не звертайтеся до шахраїв, не звертайтеся до тих, хто за це просить гроші. Краще звернутися до нас, до інших українських організацій».

Хаб має мережу партнерських організацій в Україні та Чехії, які надають українцям безкоштовні консультації.

«Там працюють сертифіковані чеські юристи, які мають ліцензії, дозволи, і на основі зібраних нами документів оцінюють ситуацію. Потім вони допомагають супроводжувати ці кейси. Ми – не юристи і не адвокати, ми не можемо представляти клієнтів у судах. Але ми можемо проконсультувати і допомогти зібрати потрібні документи».

Центр співпрацює із чеським Урядом праці. Тут організовують спільні семінари для українців та допомагають людям з пошуком роботи. За це відповідає окремий працівник, він допомагає проаналізувати і вдосконалити резюме, підкаже, де шукати роботу, які курси можна пройти.

«Ми можемо допомогти з інструментами для пошуку. Уряд праці має велику кількість безоплатних курсів на території Чеської Республіки, які доступні будь-кому, хто сюди переїхав. Окрім цього, є курси чеської мови, які допомагають адаптуватися в новому середовищі, що спрощує можливість пошуку роботи. Ми не шукаємо роботу за клієнта», – пояснює Анна Курницька.

Візитівкою хабу є зустрічі «Запитай консула», які тут проводять регулярно.

«Це користується популярністю. І це чудова можливість для громадян України, які, до прикладу, не можуть потрапити в консульство через велику чергу, чи їм треба вирішити якісь запитання надзвичайно терміново. Люди можуть поспілкуватися напряму з консулом і зрозуміти, що це така ж сама людина, як і ми, просто з іншими повноваженнями».

Анонси таких зустрічей публікують заздалегідь у соціальних мережах центру, а записи часто можна переглянути на ютуб-каналі центру.

У приміщенні центру є зала зі сценою та глядацькими місцями. Цей простір можна безкоштовно взяти для своєї події (виставки, лекції, воркшопу) будь-яка українська організація, яка збігається в цінностях з хабом.

«Ми не підтримуємо жодну комерціалізацію, ми не підтримуємо жодну політичну агітацію у нас. До прикладу, з такого, що уже відбулося, це показ фільмів і театральні постановки», – розповідає Анна.