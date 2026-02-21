Доходи Чехії від українських біженців вищі за витрати на допомогу

Торік Чехія виплатила українським біженцям 8,8 мільярда крон (приблизно 430 млн доларів США) у вигляді гуманітарної допомоги. Про це повідомляє чеська агенція ЧТК, посилаючись на дані Міністерства праці та соціальних справ Чехії.

Доходи чеської держави за перші три квартали минулого року були вдвічі вищими за витрати на допомогу, а чистий внесок до бюджету становив 11,7 мільярда крон.

Кількість домогосподарств, які отримують підтримку, зменшилася. Натомість зростає число українців із тимчасовим захистом, які працюють.

За чотири роки від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну до кінця 2025 року біженцям виплатили приблизно 32,4 мільярда крон (1,6 мільярда доларів США).

Виплата допомоги поступово ускладнювалася. На неї можуть розраховувати домогосподарства з доходом нижче прожиткового мінімуму та визначеними витратами на житло, без заощаджень. Якщо дорослі протягом п’яти місяців після приїзду не почнуть працювати, їхній дохід знижується до мінімального рівня. Людям із серйозними хворобами або інвалідністю можуть надати більшу суму, але лише після оцінки їхнього стану.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у середині лютого в Чехії перебували 399 500 біженців з України з тимчасовим захистом. Із них 89 100 – діти, а 18 100 – особи віком понад 65 років. Жінок працездатного віку налічувалося 163 800, чоловіків – 128 500.

У Чехії наразі працевлаштовано 210 тисяч українських біженців.

Частина чеських політиків критикує виплату їм гуманітарної допомоги.

16 лютого міністр праці Чехії Алеш Юхелка заявив, що Чехія не обійдеться без українських біженців, які працюють у будівництві, охороні здоров’я та соціальному забезпеченні, догляді за людьми похилого віку.