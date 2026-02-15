Доступність посилання

Театр як прихисток: як українські біженці знайшли у Брюсселі власну сцену

Театр La Cachette
Українці з тимчасовим захистом створили театральний гурт у Брюсселі та представляють свій жанр як «емігрантське мистецтво». Театр називається La Cachette – з французької це означає «схованка» або «прихисток».

Трупа ставить мюзикли, міксуючи три мови та жартуючи про складнощі перекладу, бюрократію і різницю в культурі. Своєю історією вони поділилися проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

На сцені центру Ukrainian Voices (з англійської – «Українські голоси») в Брюсселі звучать то французька, то українська, то англійська – це вистава театру La Cachette. Актор може почати фразу однією мовою, а завершити іншою.

Учасники театру La Cachette
«Це дуже актуально для українців», – пояснює вибір багатомовності засновниця театру Карина Хохлова. Каже: українці зараз вивчають тут мови і часто в них плутаються. Адже Бельгія має дві основні державні мови: французьку та нідерландську, і є ще третя – німецька, але лише у маленькій частині країни на кордоні з Німеччиною.

Глядачі під час вистави
Глядачі під час вистави

Карина, як і решта учасників трупи з 15 осіб, приїхала до Бельгії після повномасштабного вторгнення.

«Я з Горлівки, жила у Маріуполі. Але про це я не дуже хочу говорити, тому що…, я думаю, ви розумієте», – каже Карина. Певний час їй довелося пожити в окупації. І тепер вона будує тут нове життя зі своїм акторським фахом.

«З чистого аркуша», – каже, почала життя у Бельгії і найстарша учасниця – пенсіонерка Світлана Стрельник із Харкова. Тут вона співає у хорі, що виступав у Європарламенті, і вперше випробувала себе на сцені мюзиклу в цьому театрі.

Учасники трупи під час репетиції. Світлана – посередині
Здійснюю свої мрії
Світлана Стрельник

«Тобто все те, чим я не займалася, але що б хотілося, можливо, тепер я роблю тут, здійснюю свої мрії», – розповідає Світлана.

Світлана – за освітою інженер, також має педагогічний досвід. «Їм потрібна була акторка на роль бабусі Адамс, і я пройшла цей кастинг», – розповідає Світлана.

Наймолодша учасниця театру La Cachette – п’ятирічна Іванна, донька ще однієї акторки Ольги Рогової з Полтави.

«У нас Іванна – театральна дитина. Кожен, хто не зайнятий, няньчить Іванну», – сміється Ольга.

Ольга з Іванною
І додає: «Вона завжди: «Чшш – мама репетирує». І тоді вона малює. Вона вже для себе виробила таку самостійність».

Назвали театр La Cachette (схованка, прихисток – з французької), оскільки він став для акторів певною схованкою від зовнішніх турбот та своєрідним прихистком, бо ж учасники отримали у Бельгії тимчасовий захист.

Режисер театру Віктор Кузьменко каже: вистави наповнені жартами й сценами про адаптацію, бюрократію та культурні відмінності, близькі не лише українцям, а будь-яким мігрантам.

Учасниця театру комунікує з дітьми під час виступу
Учасниця театру комунікує з дітьми під час виступу

«Ми на одній хвилі з людьми, які теж покинули свій дім, вони не розмовляють рідною мовою в Бельгії. Всі ми розмовляємо таким міксом мов, які близькі і мені, українцю, і глядачу-марокканцю, і його дитині», – каже Кузьменко.

Створюється цілий жанр цього такого «емігрантського мистецтва»
Віктор Кузьменко

Окрім того, у виставах звучать, наприклад, згадки про українські «стандарти» краси, коли «губки, наче покусали бджілки», чи про розірвані пари, коли жінки знаходять місцевих чоловіків.

«Я бачу вже таку тенденцію – створюється цілий жанр цього такого «емігрантського мистецтва», так би мовити. Тобто зараз багато стендап-коміків, музикантів і так далі випускають пісні, створюють матеріал, який «заточений» якраз тільки для людей, які виїхали зі своєї країни, які бачать всі ці якісь дивні речі, які тут норма», – пояснює Кузьменко.

Учасники театру під час репетиції
Учасники театру під час репетиції

Усі сценарії пʼєс, музику до них, танці театр створює сам. «Хтось жартувати вміє, хтось добре може прописати якусь драматичну лінію. І бере одна людина, наприклад, починає свій сценарій, прописує основні цілі. Все інше вже народжується під час роботи», – розповідає режисер.

Поки що театр La Cachette виступав лише у центрі для біженців Ukrainian Voices та на території місцевого університету в Брюсселі. У репертуарі – вистави-мюзикли для дорослих та дітей.

Театр La Cachette
Ти розумієш, що робиш це не дарма
Оксана Лєдовська

«Коли бачиш очі дітей, які приходять, тобто всі пройшли багато проблем, багато в житті всього в них було. І це дуже дорослі вже діти, так би мовити, – розповідає хореографка та акторка Оксана Лєдовська. – Ми дарували їм радість, відчуття свята. Ми дарували їм дитинство, хоча б шматочок, але все ж таки дитинство. І ти розумієш, що ти робиш це не дарма».

Актори за вистави гонорарів не отримують – усі волонтери, але сподіваються найближчим часом оформити офіційний статус та претендувати на державну підтримку Бельгії.

Станом на кінець листопада 2025 року, за даними УВКБ ООН, у Бельгії перебуває понад 94 тисячі українців зі статусом тимчасового захисту.

  • Зображення 16x9

    Олена Абрамович

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеного RFERL телеканалу «Настоящее время». Теми: політика, заходи Євросоюзу та НАТО, життя українців у Бельгії, культура та кіно.


