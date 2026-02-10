Українські діти «беззахисні» в Бельгії? Чому країна ЄС відмовляє у притулку

Таким чином, українці, які стали батьками вже під час великої війни, отримують самі притулок у Бельгії, але його не дають їхнім дітям. Натомість їм пропонують пройти процедуру возз’єднання із родиною, що вимагає від батьків показати певний рівень доходу, щоб довести: вони здатні утримувати власних дітей на території держави ЄС.

Багатьом складно швидко знайти роботу в державі, мову, законів і звичаїв якої вони ще не знають. Як наслідок – маленькі українці місяцями живуть в Бельгії без документів, а відтак – без медичної страховки і з загрозою депортації.

Про випадки, коли дітей залишають без захисту, десятки українських мам у Бельгії повідомляють у соцмережах. Як українські діти в ЄС живуть у юридичній «сірій зоні»?

Розповідають кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко й Олена Абрамович.