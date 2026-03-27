Свириденко: уряд виділив понад 9 мільярдів гривень для підготовки регіонів до наступної зими

Кабінет міністрів виділив 9,2 мільярда гривень на виконання планів стійкості регіонів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 27 березня.

«245 об’єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах будуть захищені в межах підготовки до наступної зими», – заявила вона в своїх соцмережах.

Свириденко пояснила, що 9,2 мільярда гривень є другим траншем фінансування планів стійкості. Із цієї суми 5,2 мільярда піде Агентству відновлення на захист великих енергетичних обєктів.

Ще 3,5 млрд отримають регіони на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інших об’єктів критичної інфраструктури. Також 528 мільйонів призначені для «Укрзалізниці» для посилення захисту власних об’єктів.

Голова уряду очікує, що виділені кошти покриють 30% потреби в фінансуванні визначених об’єктів і частку заборгованості по роботах, які вже почалися.

«Готуватись до зими маємо вже зараз. Робимо це в межах реалізації Планів стійкості регіонів. Пріоритети – захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання», – додала вона.

20 березня Кабмін виділив 12,85 мільярда гривень прифронтовим областям на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості. Кошти пішли на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Свириденко зазначила, що першочергові роботи там вже почалися.