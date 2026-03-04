Свириденко анонсувала виділення 3 млрд гривень з резервного фонду на ямковий ремонт деяких автодоріг

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про проведення наради щодо ремонтів автодоріг з віцепремʼєр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою та головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином.

«За результатами наради ми виділимо додаткові 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху», – написала вона у телеграмі.

За її словами, вже розпочаті ямкові ремонти на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах. Вона зазначила, що йдеться не про капітальні роботи, а «про базову безпеку і проїзність». Ремонти, як очікується, будуть виконані до 1 червня.

Свириденко додала, що дороги є питанням ефективної логістики для Сил оборони, евакуації поранених, а також забезпечення економіки і життя громад.

Очільниця уряду 2 березня інформувала, що в Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування – йдеться про оперативні ремонти покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.

Наприкінці лютого голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що в Україні критично бракує грошей на ремонт доріг різних рівнів – загальна потреба сягає 51,3 млрд грн, «якщо ми хочемо зробити нормальний ремонт, щоб все не зійшло наступного року разом зі снігом», на сьогодні передбачено 4,6 млрд гривень.

Будівництво чи ремонт доріг часто зазнає критики, зокрема, як доцільність такого будівництва, так і якість.

Під час ремонтів доріг також фіксувалися випадки зловживань. НАБУ і САП підозрюють колишнього голови Дніпропетровської обласної держадміністрації та його спільників у розкраданні на ремонті доріг понад 392 мільйонів гривень.



