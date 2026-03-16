Зеленський обговорив зі Свириденко плани стійкості для регіонів і згадав про стан прифронтових доріг

Плани стійкості для українських регіонів затверджені, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 березня.

«Ми говорили сьогодні з прем’єр-міністром Юлією Свириденко по реалізації планів стійкості для наших регіонів, які були затверджені та мають бути повністю реалізовані. Уряд працює, щоб під це був і повний фінансовий ресурс», – сказав він.

Наявність фінансування, повідомив Зеленський, багато в чому залежить від партнерів України. У зв’язку з цим він вказав на важливість надання вже ухваленого кредиту на 90 мільярдів євро, раніше ухваленого Євросоюзом:

«Слово Європи має працювати. Щоб незалежно від дипломатичної ситуації, будь-яких викликів у світі наші регіони були готові на наступну зиму саме так, як цьому навчила минула зима».





Водночас, за словами голови держави, відповідальність обласної влади та громад має бути «теж достатньо серйозна».

Зеленський також звернув увагу на дорожні ремонти, які стартували в низці регіонів.

«Я звертаю увагу урядовців та обласної влади зокрема на стан доріг поблизу фронту та в усіх тих громадах, де здійснюється евакуація поранених та наша військова логістика. Оборона держави – перший пріоритет. Росіяни до миру не готуються. Ми повинні забезпечити захист на сто відсотків – і ми це робимо», – заявив він.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше заявила, що уряд розподілив 12,6 мільярда гривень з бюджету на 2026 рік на ремонт та утримання доріг загального користування. З них на поточні роботи спрямували 4,6 мільярда.

Читайте також: НАБУ завершило слідство щодо ексголови Дніпропетровщини про розкрадання на ремонті доріг

«Додатково виділяємо 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху», – уточнила вона.

За даними голови уряду, поточний ремонт на трасах міжнародного значення мають завершити до 1 травня, усі основні роботи – до 1 червня.

Прем’єр-міністерка 4 березня повідомила, що уряд виділить додаткові 3 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.



