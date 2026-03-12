Зеленський анонсував спецдоплату для щонайменше 13 мільйонів українців – по 1500 гривень у квітні

Президент України Володимир Зеленський анонсував спецдоплату для щонайменше 13 мільйонам українців – зокрема, пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги – по 1500 гривень у квітні цього року.

«Домовилися з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців. Зокрема, Мінсоцполітики має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу. Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень», – написав він у телеграмі.

За його словами, кошти мають надійти людям «без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично» тим, у кого низький рівень доходів.

Також Зеленський заявив, що Мінекономіки та Міненерго мають підготувати також програму підтримки для тих людей, які зараз «відчувають особливий тиск» через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

«Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне», – додав він.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів США.

Очікується, що схвалення програми допоможе вирішити проблему платіжного балансу України, досягти середньострокової зовнішньої життєздатності та відновити стійкість боргу на перспективній основі.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, коментуючи вночі 27 лютого рішення фонду, вказала, що найближчим часом Україна отримає перший транш, близько 1,5 мільярда доларів, який спрямують «на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності».



