Свириденко: уряд відкрив партнерам доступ до тренування ШІ для дронів на основі даних із поля бою

Військовий підрозділу безпілотників 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила готує важкий бойовий дрон до польоту над російськими позиціями, Донеччина, червень 2025 року

Кабінет міністрів ухвалив запуск експериментального проєкту, який відкриває партнерам України доступ до тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 12 березня.

Вона назвала це новим форматом співпраці між державою, українськими виробниками озброєння та міжнародними партнерами.

«Виробники озброєння матимуть доступ до спеціальної ШІ-платформи, розробленої Міноборони, яка дозволятиме безпечно та якісно тренувати моделі без доступу до чутливих баз даних. Це допоможе пришвидшити розвиток автономних систем та впровадження нових технологічних рішень для фронту», – повідомила голова уряду.

Свириденко вказала на те, що Україна має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде в світі, і компанії мають запит на ці дані для розвитку оборонних технологій.

«Водночас для наших Сил оборони це означає ще більше технологічних можливостей, щоб ефективніше виявляти й уражати ворога на полі бою», – додала вона.

9 березня Зеленський розповів, що Україна отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки ворожих дронів. За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави та Америка.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.



