Свириденко: уряд відкрив партнерам доступ до тренування ШІ для дронів на основі даних із поля бою

Кабінет міністрів ухвалив запуск експериментального проєкту, який відкриває партнерам України доступ до тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 12 березня.

Вона назвала це новим форматом співпраці між державою, українськими виробниками озброєння та міжнародними партнерами.

«Виробники озброєння матимуть доступ до спеціальної ШІ-платформи, розробленої Міноборони, яка дозволятиме безпечно та якісно тренувати моделі без доступу до чутливих баз даних. Це допоможе пришвидшити розвиток автономних систем та впровадження нових технологічних рішень для фронту», – повідомила голова уряду.

Свириденко вказала на те, що Україна має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде в світі, і компанії мають запит на ці дані для розвитку оборонних технологій.

«Водночас для наших Сил оборони це означає ще більше технологічних можливостей, щоб ефективніше виявляти й уражати ворога на полі бою», – додала вона.

9 березня Зеленський розповів, що Україна отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки ворожих дронів. За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави та Америка.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.







