Дороги, що «не заляпати». Сергій Сухомлин про «найскладніші 6 кілометрів» траси Одеса – Київ та майбутнє «ямки на ямці»

Понад 10 мільйонів квадратних метрів міжміських доріг та автошляхів державного і міжнародного значення в Україні потребують термінового аварійного ремонту, водночас фінансування галузі суттєво скоротилося після початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Центральний орган виконавчої влади, який відповідає за будівництво, ремонт і відновлення інфраструктури. Опікується міжміськими дорогами та автошляхами державного і міжнародного значення. Фактично це колишній Укравтодор, який у 2023 році реорганізували і розширили його повноваження. Сергій Сухомлин.

На утримання доріг у державному бюджеті передбачено 12,6 мільярда гривень. Для планового відновлення дорожньої мережі, каже Сухомлин, Україні потрібно 120–150 мільярдів гривень на рік.

Серед найпроблемніших ділянок він називає частину траси Київ – Одеса у Черкаській області. За словами посадовця, шестикілометровий відрізок дороги не мав капітального ремонту майже два десятиліття.

Що буде з дорогами вже за 1-2 роки, причини погіршення стану, фінансування галузі під час війни та можливість повернення Державного дорожнього фонду Спеціальний фонд у державному бюджеті, з якого фінансують будівництво, ремонт і утримання доріг. Фонд наповнюється переважно за рахунок: акцизу на пальне, мит і податків на пальне, плати за проїзд великовагового транспорту, частини штрафів за перевантаження фур. . Про все це Радіо Свобода поговорило з головою агентства відновлення Сергієм Сухомлином.

– Де сьогодні найгірший стан доріг, не враховуючи прифронтові території, адже там ситуація пов’язана більше з війною?

– На сьогодні в нас понад 10 мільйонів квадратних метрів, які потребують термінового аварійного ремонту .

І це абсолютно різні області. Не можна сказати, що в якійсь області більше чи менше. В нас є 717 доріг, які будувалися у 2019-2022 роках в рамках «Великого будівництва». Там ситуація дійсно трошки краща, бо це відносно нові дороги. Там є гарантія на ці дороги ще.

– Та все ж, чи можете навести приклади найгірших ділянок?

Київ – Одеса. 6 кілометрів у межах Черкаської області. Там ямка на ямці. І там не можна взяти і просто заляпати

– Якщо говорити про складні ділянки, то, справді, перше в голову приходить – Київ – Одеса. Зокрема, йдеться про шматок цієї дороги довжиною у 6 кілометрів у межах Черкаської області. Там ямка на ямці. І там не можна взяти і просто заляпати, вибачте, от цю ділянку дороги. Ми якраз ось перевірили стан самої основи дороги, бо ця ділянка без капітального ремонту фактично з 2004-го чи з 2007 року. Ну, це вже величезний термін.

Найгірший стан доріг в Україні, окрім прифронтових територій, спостерігається, зокрема, на трасах Київ – Одеса та Київ – Чоп. Значну частину ділянок капітально ремонтували понад 15 років тому. Їхній гарантійний термін уже минув. Пре це в коментарі Радіо Свобода розповів директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. «Якщо не проводити планові ремонти, масштаби руйнування можуть поширитися не лише на окремі ділянки, а й на цілі напрямки», – застеріг експерт.

Зрозуміло, що дорога має термін експлуатації, там і гарантійний термін експлуатації. І коли не проводиться поточний ремонт, зрозуміло, що там не вийде замінити просто верхній шар асфальту. Там потрібно посилити основу, зробити два нових шари асфальту для того, щоб вона стояла хоча б там 6-7 років.

– Яка головна причина таких руйнувань?

– Недофінансування. Заради справедливості візьмемо статистику, де на 2023 рік заклали на утримання доріг понад 34 мільярди, а загальна сума видатків – 46 мільярдів. То в цьому році в нас – 12,8 мільярда гривень. Із яких 10,8 мільярда – це на утримання доріг.

Але потрібно розуміти, що з цієї суми тільки 4,6 мільярда безпосередньо на ремонт. Ну, це дуже-дуже мало. І ми чітко розуміємо, що з 2022-го зменшують видатки на цьому напрямку, але зростають вони в напрямку оборони. І це справді першочергове.

– Кошти, які виділила держава цьогоріч на ремонт доріг, на які саме регіони плануєте їх направити?

– Вони розподіляються на всі абсолютно області України пропорційно щодо протяжності доріг . Через цю методику ми не можемо впливати: на одну область дати більше, на іншу менше. Інша методика, якщо говорити про прифронтові регіони, адже там безпосередньо Генштаб визначає пріоритетні дороги і надає нам інформацію, що потрібно відремонтувати.

Раніше з Одеси до Києва можна було їхати 4 години. Зараз – 5,5

Навіть депутати запитували, чому саме минулого року додаткові кошти пішли на Полтавську область. А тому що, от якщо взяти Сумську область та Харківську – вони дуже залежать від постачання через Полтавську область.

І іноді буває Генштаб показує: «отут національна дорога, але вона йде от сюди, а мені потрібно ще от місцеву дорогу зробити». Міністерство фінансів отримало доручення знайти додаткові кошти .

Ну, зрозуміло, що ми не знайдемо там 30-40 мільярдів, але знайти кошти чи через міжнародні організації чи в бюджеті України і нам додати для того, щоб ми могли хоча б оперативно виконувати цю роботу.

Підходимо до ремонту цієї ділянки дороги по Одеській трасі – найбільш складній – там близько 6 кілометрів. Чому ми зараз його не робимо? Бо там стільки цих ям, що просто заліпити – це викинути кошти. Там потрібно фрезою знімати два шари асфальту, посилювати основу і робити капітально два нових шари.

Нам потрібна температура , бо якщо ми зробимо ремонт при температурі 0 градусів, то ця дорога довго не простоїть. Ви знаєте, що раніше з Одеси до Києва можна було їхати 4 години? Зараз – 5,5. Тобто це додаткових півтори години.

Щоб будувати і відновлювати дороги, сума має бути 120-150 мільярдів на рік

– Ви казали, що головна причина руйнувань – недофінансування. Скільки грошей потрібно, щоб відремонтувати всі аварійні ділянки?

– Ми рахували, для того, щоб дійсно будувати і планово відновлювати дороги, сума має бути 120-150 мільярдів на рік. До речі, якщо порахувати, скільки виділяли на утримання доріг у 2018-2019 роках, це була сума приблизно в таких об’ємах. І тоді ми бачили плановий розвиток дорожньої інфраструктури.

Не варто забувати, що з виділених нам коштів будуються антидронові сітки у прифронтових областях .

– Партнери Україні допомагають із дорогами?

– Так, але варто зазначити, що іноді донори думають просто про те, що їм класно реалізувати якийсь гарний проєкт, показати картинку. І бажано, щоб у цей об’єкт під час будівництва не прилетів дрон чи ракета. Тому більшість обирають регіони, як то кажуть, не далі Києва.

Зараз, зокрема, є домовленість по Тернопільській області – грант від польського уряду. Є країни, які навпаки кажуть: нам потрібно Миколаїв, Херсон, Харків.

– Які виходи з ситуації, що склалася наразі, бачите ви, адже ніхто не знає, скільки триватиме війна, а дороги справді важливі, зокрема, для обороноздатності?

– Я вважаю, що нам слід змінювати бюджетне законодавство. Нам потрібно планувати не на кожен наступний рік, а закладати на проєкт. Якщо, за проєктом, на будівництво якоїсь дороги чи мосту треба 4 роки, має бути передбачене зразу фінансування на 4 роки. Бо не кожен підрядник захоче заходити у справу, яка розписана на роки, а бюджет всього на рік. Хто знає, чи будуть гроші наступного року. І тоді підрядник не розуміє, будуть у нього в наступному році кошти чи не будуть.

Це, знову ж таки, здорожчання проєкту, і таких випадків теж, на жаль, багато. Від цього страждають і підрядники, і держава. Бо через ризики збільшується вартість проєкту.

Чому нам вдалося ефективно, я вважаю, завершити будівництво Миколаївського водогону? Тому що в бюджеті була закладена майже вся сума на цей проєкт. І ми змогли чітко спланувати всі етапи будівництва. При оцінці проєкту 8,7 мільярда ми його побудували за 6,4 мільярда. Ну, от швидкість будівництва, вона дає і кращі дороги, і величезну економію.

– А як щодо пошуку коштів, який оптимальний варіант можливий під час війни?

– У свій час ми відмовилися від Державного дорожнього фонду – це фонд бюджету України, який наповнюється за рахунок акцизу та інших складових. І тоді можна робити якісь планові ремонти, якийсь прогноз по роботах, по капітальному ремонту доріг і так далі.

Минулого тижня в парламенті було засідання комітету. І саме розглядали питання доріг. Депутати також прийшли до думки, що потрібно повертатися до дорожнього фонду. Бо навіть якщо є побудована нова дорога, вона передбачає гарантійний термін. Але за умов того, що утримання цих доріг буде в належному стані.

Дорожній фонд важливий і з іншої точки зору. Ми розуміємо, що навіть по завершенню війни у нас не буде коштів на повноцінне відновлення доріг і будівництво нових.

Нам потрібен дорожній фонд

Тому без допомоги міжнародних партнерів і без будівництва доріг по моделі публічно-приватного партнерства, платних доріг, ми не зможемо виконати цю задачу. Видатки на дороги не можуть бути гарантованими, бо депутати щороку голосують за новий бюджет. Тому нам потрібен дорожній фонд, який може запустити, в тому числі, і будівництво доріг, на спорудження яких можна закласти кілька років.

На сьогодні є вже країни, які готові допомогти Україні з таким фондом – це Канада, Латвія і Бельгія. Я думаю, що коло цих країн буде розширюватися.



