Сибіга: Україна має на меті отримати статус кандидата на членство в ОЕСР вже цього року

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Франції 26 березня зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманном.

За його словами, розмова фокусувалася на просуванні співпраці та поглиблення взаємодії України та ОЕСР. Сторони також обговорили регіональні події, в тому числі наслідки ситуації на Близькому Сході для глобальної безпеки та економічної стабільності.

«Україна неухильно просувається до членства в ОЕСР і прагне отримати статус кандидата вже цього року. Ми готові перейти до наступного етапу. Наша інтеграція до ОЕСР сприятиме відновленню України та забезпечить наше місце в спільноті розвинених демократичних держав», – заявив Сибіга.





Він зазначив, що роль України як платформи для співпраці зі східними партнерами зростає, а офіс ОЕСР в Україні допоможе підтримувати регіональний центр стандартів та політики організації.

Також, за словами Сибіги, він від імені президента України вручив орден «За заслуги» Корманну – «нашому справжньому другу, чиє принципове лідерство зміцнило нашу стійкість і послідовно просунуло наш процес реформ».

Матіас Корманн заявив, що був радий обговорили «останні події та нашу міцну співпрацю».

«Наша спільна робота допоможе забезпечити сильне, успішне майбутнє для України».

У червні 2025 року тодішній голова уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує приєднатися до ОЕСР у 2026-му.