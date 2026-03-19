НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Національний банк України 19 березня вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15%. Таке рішення ухвалило правління НБУ.

«Ураховуючи посилення зовнішніх ризиків, погіршення інфляційних очікувань населення й підвищення волатильності на валютному ринку, НБУ вважає за доцільне наразі утриматися від подальшого зниження облікової ставки, закладеного до січневого прогнозу», – вказано в повідомленні регулятора.

У НБУ вважають, що «збереження облікової ставки на незмінному рівні підтримає інтерес до гривневих активів та посприяє забезпеченню стійкості валютного ринку й контрольованості інфляційних процесів на тлі зростання економічної та геополітичної невизначеності».

Базовий сценарій січневого макроекономічного прогнозу Нацбанку передбачав поступове зниження облікової ставки на прогнозному горизонті. Але регулятор наголошував, що тримається від подальшого пом’якшення процентної політики в разі посилення ризиків для цінової динаміки.

Облікова ставка – один із головних інструментів, за допомогою якого Національний банк встановлює для банків й інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період.



