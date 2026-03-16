НБУ посилив національну валюту, але долар залишається на рівні понад 44 гривні

Національний банк України другий день поспіль посилює гривню проти долара, але офіційний курс усе одно залишається вище від позначки 44 гривні за одиницю американської валюти.

Регулятор встановив на 17 березня курс 44 гривні 8,03 копійки за долар, це на 6 копійок менше за офіційний курс на сьогодні і на 8 копійок менше за історичний мінімум гривні.

За даними Bloomberg, на українському міжбанківському валютному ринку торги 12 березня завершуються на рівні 44 гривні 5 копійок за долар.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.