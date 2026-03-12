Уперше в історії офіційний курс подолав позначку 44 гривні за долар

Національний банк України оновив історичний мінімум гривні щодо долара США, вперше зафіксувавши рівень понад 44 гривні за одиницю американської валюти.

Регулятор встановив на 13 березня курс 44 гривні 16,36 копійки за долар, це на 19 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Bloomberg, на українському міжбанківському валютному ринку торги 12 березня завершуються на рівні 44 гривні 27 копійок за долар.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.