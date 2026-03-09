Доступність посилання

Долар наближається до 44 гривень – НБУ оновив офіційний курс

Будівля Національного банку України
Будівля Національного банку України

Національний банк України встановив на 10 березня курс 43 гривні 89,61 копійки за долар. Офіційний курс укотре цього місяця оновив історичний мінімум гривні щодо долара.

За підсумками торгів 3 березня історичний мінімум був оновлений уперше від січня 2026 року – на 4 березня діяв курс 43 гривні 45,48 копійки за долар.

За даними Bloomberg, на українському міжбанківському валютному ринку торги 9 березня завершуються на рівні 43 гривні 93 копійки за долар.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.


