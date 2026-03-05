Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Економіка

НБУ зупинив зростання долара на міжбанку, але оновив офіційний мінімум гривні

Будівля Національного банку України, фото ілюстративне
Будівля Національного банку України, фото ілюстративне

Національний банк України не допустив зростання котирувань долара на міжбанківському валютному ринку до рівня 44 гривні за одиницю американської валюти, але оновив історичний мінімум офіційного курсу.

Регулятор установив на 6 березня курс 43 гривні 80,69 копійки за долар, це на 9 копійок більше за показник на 5 березня. Офіційний курс удруге поспіль цього тижня оновив мінімум гривні щодо долара.

За підсумками торгів 3 березня історичний мінімум був оновлений уперше цього тижня – на 4 березня діяв курс 43 гривні 45,48 копійки за долар.

За даними Bloomberg, на українському міжбанківському валютному ринку торги 4 березня завершилися на рівні 43 гривні 63 копійки за долар, це на 29 копійок менше за рівень відкриття сесії.

«Нацбанк активно продає валюту на міжбанку і цим збиває котирування», – відзначали опівдні аналітики сайту «Мінфін».

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG