Фонд США та України обрав першу компанію для інвестицій у рамках відбудови

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила, що під час засідання у Києві Управлінської Ради Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) вибрано першу компанію з понад 200 заявок, куди буде здійснено інвестицію.

«Рада затвердила першу інвестицію Фонду – в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering. Вона працює у сфері зв’язку та навігації. Її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників БПЛА та перехоплювачів», – написала Свириденко у фейсбуці.

«Це надзвичайно захопливий час. Інвестиції дуже реальні… Ми закладаємо підвалини для руху вперед. Це основа для відбудови України на наступні десять років», – сказав під час онлайн-брифінгу головний інвестиційний директор Корпорації фінансування міжнародного розвитку США (DFC) Коннор Коулмен.

Як зазначила Свириденко, більше половини з двох сотень заявок – від українських компаній. Найбільше пропозицій проєктів надійшло в енергетичному секторі, який, як вона зазначила, є ключовим для України. Також серед пріоритетних напрямів – виробництво продукції подвійного призначення, інфраструктура та сфера критичних мінералів.

«Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови є складовою нашого стратегічного партнерства зі США. Його успішна робота демонструє: Україна пропонує унікальний досвід і технології та може бути успішним бізнес-кейсом», – зазначила Свириденко.

Як сказав під час онлайн-брифінгу один американський посадовець, в найближчі місяці буде більше інвестування і цей процес є вигідним і Україні, і США.

Згідно з попереднім планом, інвестиційний фонд хотів вибрати три проєкти для інвестування до кінця цього року.

«Я впевнений, що таких проєктів буде більше, ніж три, до кінця цього року», – сказав представник США.





Перед засіданням ради міністр енергетики Денис Шмигань повідомив, що обговорював з Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) можливий кредит на 1,4 мільярда доларів для відновлення галузі видобутку газу в Україні, значна частина якої зазнала ушкоджень в час війни.

Компанія «Нафтогаз України» зі свого боку повідомила, що подала заявку до Американсько-Українського інвестиційного фонду на фінансування закупівлі скрапленого газу, а також збільшення внутрішнього газовидобутку в Україні, повідомив керівник компанії Сергій Корецький.

«Я не хочу робити ніяких оголошень, допоки вони не стануть реальністю і матимуть ґрунт… ми беремо участь у відбудові України і допомозі Україні загалом», – сказав американський посадовець, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

DFC запустила веб-портал для подачі заявок на інвестиції в січні цього року.

Зараз капітал фонду становить більше ніж 200 мільйонів доларів – по 75 мільйонів дали уряди США та України, решту становлять роялті від ліцензій на видобуток критичних мінералів в Україні.