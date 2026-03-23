Норвегія підтримає проєкти в енергетиці та медицині в Україні – МЗС

Норвегія надасть підтримку українським і норвезьким компаніям для реалізації підготовчих проєктів у сфері відновлюваної енергетики та постачання ліків, повідомив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

За його словами, програма підтримки бізнесу, допомагає зменшити ризики для компаній та стимулює інвестиції в Україну в умовах війни.

Ейде наголосив, що енергетичний сектор України «зазнав значних втрат» від початку повномасштабного вторгнення, тому Норвегія сприятиме залученню інвестицій у відновлювану енергетику та модернізацію інфраструктури. Окрім цього, підтримку отримає один проєкт у сфері охорони здоров’я.

Фінансування здійснюється в межах цивільної складової програми Програма підтримки Нансена, яку адмініструє Norad. Норвегія вже другий рік поспіль підтримує бізнес через цю ініціативу.

За оцінками ООН, загальна вартість відбудови України протягом наступного десятиліття може сягнути 588 млрд доларів. Водночас втрати енергетичної інфраструктури оцінюються приблизно у 240 млрд норвезьких крон, а загальні збитки від проблем в енергетиці – у 840 млрд доларів.

З 2022 року Норвегія вже надала близько 13,7 млрд крон допомоги енергетичному сектору України, ще 2,8 млрд крон планується виділити у 2026 році.

У норвезькому уряді також зазначили, що підтримка бізнесу в Україні «суттєво зросла» і включає, зокрема, воєнне страхування, гарантійні механізми та інші інструменти для залучення інвестицій.



