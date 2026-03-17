Україна неформально відкрила останні три переговорні кластери щодо вступу в ЄС

Україна 17 березня неформально відкрила ще три переговорні кластери в рамках процесу вступу до Європейського Союзу. У Брюсселі українська делегація на чолі з головним переговорником, віцепрем’єр-міністром Тарасом Качкою отримала від Європейської комісії перелік умов – так званих бенчмарків – для їхнього подальшого закриття, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Як заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, відтепер усі шість переговорних кластерів у процесі вступу України до ЄС відкриті на технічному рівні.

За її словами, технічна робота дозволяє проводити пояснювальні зустрічі, визначати вимоги до реформ і фактично просувати переговори вперед, навіть без формального політичного рішення про відкриття переговорних розділів.

«Цей крок є справді революційним – у дуже європейському сенсі. Він відповідає чинній методології розширення, але також відповідає сучасній реальності, у якій ми не можемо втрачати жодного дня на шляху вступу України до Європейського Союзу. Це наш спільний інтерес з огляду на те, як розвивається світ і як агресія та війна поширюються по всій планеті», – заявив Тарас Качка.

Йдеться про кластери, що охоплюють питання конкурентоспроможності й інклюзивного зростання, «зеленої» політики і сталих зв’язків, а також сільського господарства і політики згуртованості.

«Реформи в межах Кластера 3 принесуть більше робочих місць, кращі умови для бізнесу й більше інвестицій в українську економіку. Реформи Кластера 4 означають чистішу енергію, більш надійне електропостачання, а також кращі дороги, залізничне сполучення та прикордонну інфраструктуру. Реформи Кластера 5 означають сильніше сільське господарство, кращу підтримку сільських громад і більш розумне використання землі й води», – заявила Кос.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що отриманий сьогодні документ з умовами уряд одразу направляє до Верховної Ради «для спільної роботи над їхнім виконанням».

Переговори про вступ до Євросоюзу поділені на шість тематичних кластерів, які об’єднують 35 переговорних глав законодавства ЄС. Для формального відкриття або закриття кожного кластера необхідна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.

Наразі процес офіційного відкриття переговорних кластерів щодо України блокує Угорщина, яка не погоджується на відповідне рішення Ради ЄС. Через це переговори просуваються у форматі технічної підготовки й узгодження реформ, які має виконати українська сторона, щоб пізніше можна було швидко офіційно відкрити й закрити усі кластери.

З червня 2022 року Україна має офіційний статус кандидата на вступ до ЄС.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що чітка дата вступу України до Євросоюзу, що вважається частиною безпекових гарантій, є важливою частиною потенційного мирного врегулювання з Росією. Інакше, за його словами, президент Росії спробує зупинити процес вступу України до ЄС.