Україна заявила про 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Україна заявила, що досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про це повідомляє Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з посиланням на звіт за 2025 рік.

Зазначається, що за результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році.

В Офіс віцепрем’єра зазначають, що у 2025 році найбільший прогрес у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, досягнуто у фінансовому секторі – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%, соціальній політиці та трудови відносинах – приріст за рік становить 7%, загальний прогрес – 87%, митних питаннях – 5% (загальний прогрес – 96%), а також у сільському господарстві за рік приріст становив 5% (загальний – 79%).

Українська сторона зауважує, що це – останній звіт імплементації Угоди про асоціацію, надалі всі євроінтеграційні зобовʼязання України будуть відображені у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС.

Угода про асоціацію мала бути підписана в листопаді 2013 року на той час президентом України Віктором Януковичем, але він відмовився це зробити. Це викликало масові протести громадян і повалення режиму Януковича в лютому 2014 року. Зрештою Україна підписала Угоду про асоціацію в червні 2014 року.

Метою угоди є зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.

З червня 2022 року Україна має офіційний статус кандидата на вступ до ЄС.

Чітка дата вступу України до Євросоюзу, що вважається частиною безпекових гарантій, є важливою частиною потенційного мирного врегулювання, заявив у лютому президент України. Володимир Зеленський вважає, що інакше президент Росії спробує зупинити процес вступу України до ЄС.



