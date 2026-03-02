Уряд призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогазу»

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради компанії «Нафтогаз України» на підставі подання номінаційного комітету, повідомив прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що наглядова рада складається з шести членів, до її складу увійшли незалежні міжнародні члени, які є фахівцями з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі:

Роберт Шлешинський (Польща) — експерт із корпоративного управління та енергетики.

Ерік Расмуссен (Данія) — експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління держпідприємств, зокрема в НАК «Нафтогаз України».

Данкан Найтінгейл (Канада) — фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта», зокрема впроваджував практики ОЕСР.

Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) — обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor.

За її словами, представниками держави в наглядовій раді стали заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Анна Артеменко, державний секретар Кабміну Костянтин Мар’євич.