Зеленський і керівництво ЄС закликали «треті країни» закрити прогалини України у фінансуванні

Президент України Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч із очільниками Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Євроради Антоніу Коштою перед неформальним самітом на Кіпрі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Лідери привітали остаточне схвалення багатомільярдної позики Україні й наголосили на необхідності швидкої реалізації рішення. Перший транш очікується у другому кварталі 2026 року.

«Ми погодили, що одна третина кредиту піде на бюджетні потреби, а дві третини – на оборону. Гадаю, першим пакетом буде «дроновий» – дрони з України для України», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Зеленський висловив намір працювати над тим, щоб ці кошти були надані Україні якомога швидше:

«Для нас це важливо, і це, звісно, зміцнить нашу армію, українські сили, а також дасть нам змогу наростити виробництво систем протиповітряної оборони й працювати більше для захисту нашої енергосистеми взимку», – зазначив він.





90 мільярдів євро від ЄС мають покрити дві третини потреб України у фінансуванні на цей і наступний роки.

Також пресслужба органів влади Євросоюзу оприлюднила заяву після тристоронньої зустрічі, за якою Зеленський та лідери ЄС запросили треті сторони долучитися до підтримки України:

«Вони (Зеленський, фон дер Ляєн, Кошта – ред.) також закликали треті країни допомогти у подоланні залишкових прогалин у фінансах України».

Лідери привітали остаточне схвалення 20-го пакету санкцій і високо оцінили прогрес України на шляху до ЄС, закликавши негайно відкрити переговорні кластери. Це рішення раніше блокував прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Підтвердили також зобов’язання ЄС допомагати Україні відбудовувати її пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру в межах підготовки до наступної зими.

«Президенти привітали нещодавнє прийняття українським парламентом необхідного законодавства, яке розблокує подальше фінансування в рамках Механізму допомоги Україні. Вони наголосили на прогресі в реформах, досягнутому Україною на сьогодні за складних обставин, та закликали до подальших зусиль», – йдеться в заяві.

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Про завершення відповідних письмових процедур, що тривали понад добу, повідомило головування Кіпру в Раді ЄС.

22 квітня посли держав-членів ЄС схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України і 20-й пакет санкцій проти Росії.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна провела ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба». За його словами, нафтопровід може відновити функціонування. Також 21 квітня він провів переговори із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Євроради Антоніу Коштою – обговорювалося розблокування кредиту.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС.