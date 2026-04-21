Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії розблокування 90 млрд євро для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн розблокування пакета підтримки України на 90 млрд євро.

«Ці кошти посилять не лише Україну, а й усю Європу. І важливо, щоб найближчим часом ми вже почали їх отримувати. Всі потрібні кроки для цього з боку України зроблені», – написав він у телеграмі.

За його словами, також обговорювалося відкриття переговорних кластерів щодо членства України у Євросоюзі та продовження санкційного тиску на Росію.

Президентка Єврокомісії про цю розмову наразі не повідомляла.

Перед цим Зеленський повідомив про розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою щодо розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро. Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей: ремонт трубопроводу «Дружба» та відновлення його діяльності.

21 квітня Зеленський заявив, що Україна провела ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба». За його словами, нафтопровід може відновити функціонування.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.